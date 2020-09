David Lombán, casi descartado para jugar ante el Alcorcón

David Lombán fue inscrito en LaLiga y se desplazó a Castellón aunque no fue empleado por Pellicer. Es uno de los jugadores del ERE, aunque tiene opciones de quedarse al ser factible una adecuación de su salario a los cánones económicos por los que se rige el club en estos momentos de arcas exhaustas. No obstante, parece complicado que esté este sábado en la lista para jugar ante el Alcorcón. El central asturiano no se ejercitó porque tenía “molestias en el tendón del psoas ilíaco de la pierna izquierda”, uniéndose en la enfermería a Hicham e Ismael, lesionado en Castalia y que tampoco estarán de vuelta, como ya dejó claro Pellicer en la comparecencia previa.

En la sesión desarrollada en La Rosaleda, la plantilla visionó un vídeo y realizó ejercicios de activación con balón y labor técnico-táctica también con la pelota como protagonista. Se emplearon a las órdenes del técnico los porteros Dani Barrio, Gonzalo y Strindholm, más 23 futbolistas con los siguientes miembros de La Academia MCF: Juande, Ramón, Quintana, Julio, Larrubia, Benítez, Mini, Eu, Juan Cruz, Issa Fomba y Hoyos.