Los nombres propios de Pellicer: Ramón, Jozabed, Luis Muñoz, fichajes, lesionados...

En su comparecencia ante los medios previa al partido del Alcorcón, Sergio Pellicer se refirió a varios jugadores, nombres propios que están o que se le esperan.

Acerca de las lesiones de Hicham e Ismael, Pellicer decía que "después del partido ya nos pusimos a ver opciones, porque las de Isma e Hicham son lesiones diferentes, igual a uno no pero a otro lo perdemos varios partidos. Cuando un jugador con buen rendimiento cae por lesión intentamos que otro aproveche ese momento para ayudar. Lo hemos planteado con diferentes bocetos, hemos cambiado la estructura táctica, nos intentamos amoldar a las mejores características nuestras y ver cómo podemos atacar. Hicham seguramente hubiera sido titular mañana, pero intentaremos que salga lo mejor posible. Lo del otro día debe ser una liberación para todos".

Han llegado nueve fichajes (Escassi, Caye Quintana, Dani Barrio, Calero, Orlando Sá, Jozabed, Matos, Cristian Rodríguez y Yanis) y Pellicer valora que "hay gente nueva que llega un sitio como Málaga y el hambre y la ilusión es clave. Si firman es porque en las conversaciones que han tenido y por lo que se les ha visto es que tienen eso. El brillo en los ojos de los jugadores me gusta. Estar en el Málaga es un reto y un desafío. No es un trabajo, es un disfute. Pero es una responsabilidad, hay que saber pellizcarnos y saber dónde estamos. Va a ser un desafío y no va a haber excusas. Iremos partido día tras día. Con la ayuda de los compañeros del año pasado. Ilusión y entrega y pasión hay".

"No podemos disponer de 18 fichas profesionales, espero que la semana que viene haya menos lesionados, hay no disponibles", decía Pellicer sobre la disponibilidad: "Iremos 12-13-14 profesionales mañana. Hay jugadores que no pueden empezar el partido. Lo vamos solventando. Hay que sumar los mayores puntos posibles y que el 5 de octubre lo tengamos claro. No tener los problemas fichas sería clave. Se demostró, a pesar de que hubo cambios, que el equipo fue competitivo en Castellón, me gustaría haber podido mirar más al ataque. No pudo ser. El día a día, somos pocos pero con ilusión somos más que nadie. No hay que buscar excusas. A los problemas le buscaremos soluciones".

Además, se refirió a nombres concretos:

Ramón

"Muy contento por el rendimiento de Ramón y del equipo. Le conocemos a la perfección y sabemos lo que cuesta estar. Se lo he dicho, para hablar de cosas bonitas está la prensa, el representante, el entorno, pero nosotros estamos para ver ese jugador de futuro que se pueda mantener. Es muy difíci con gente joven mantener ese equilibrio. Tengo la ceretza de que viéndole entrenar a él y a la gente joven pueden llegar. Esa estabilidad de mejorar cada día y esforzarse la tiene. Lo del otro día es dar pasos adelante. Tenemos que ser el poli malo con ellos porque la realidad del fútbol es que mantenserse cuesta muchísimo, llegar cuesta menos. Lo que queremos es darle continuidad a ese rendimiento. El fútbol es una trituradora de jugadores y mucha competencia".

Jozabed

"Es un jugador que ilusiona a todo el mundo, como todos. No ponemos el foco en un jugador, esto es un colectivo. Todos los jugadores destacan por el hambre que tienen. No voy a decir si está de inicio o no mañana. Le falta ritmo, como a otros compañeros. Con dos entrenamientos Matos compitió por las necesidades en Castellón y lo hizo bien. Jozabed seguramente va a estar y nos va a ayudar, no sé si desde el inicio o durante el partido. La forma se coge compitiendo en situaciones de presión. Tengo mucha ilusión con Jozabed y el resto. Los buenos jugadores son buenos jugadores. Hay que combinarlo con esfuerzo y tienen que dar lo mejor, el beneficio es para el Málaga Club de Fútbol".

Luis Muñoz

"Pues ahí está, sabemos lo que hay, todo el mundo sabe perfectamente lo que pienso de Luis. Es cuestión de tiempo y ojalá se pueda solucionar y lo podamos tener, pero ahora pienso en los que tengo que alinear mañana".