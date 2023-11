Dean Huijsen, jugador del primer equipo de la Juventus

La Juventus confirmó que el malagueño de formación y ex malaguista Dean Huijsen ya es jugador de la primera plantilla de la Juventus junto a su compañero de generación turco Kenan Yildiz. "Para ambos, que ya llevan un tiempo gravitando hacia el primer equipo, es el punto de llegada de un camino que comenzó con la camiseta sub 19 de la Juventus y continuó con la Next Gen", decía el club piamontés en una nota.

"Para Yildiz, que entretanto también debutó con la selección absoluta de Turquía, este año ya ha disputado cinco apariciones en la Serie A. Huijsen, sin embargo, debutó en San Siro, ante el Milán, demostrando personalidad y talento desde los primeros momentos sobre el terreno de juego", incidió el club juventino, que destacó que habían hecho jugar a dos chicos de la cantera.

Dean Huijsen es un defensa central de 1,95 de altura, también puede desenvolverse en el medio centro, de la camada de 2005. Antes de marcharse a la Juventus llegó a entrenarse con el primer equipo bajo las órdenes de Sergio Pellicer cuando todavía no había cumplido los 16 años. La Juve dejó unos 200.000 euros y con unas variables existe la posibilidad de que fueran 300.000 euros más. Entre ellas la de debutar con el primer equipo de manera oficial, algo que ya ha conseguido el espigado jugador holandés de nacimiento pero malagueño de adopción y puede que español de oficio. Y es que habla español perfecto con un inequívoco acento andaluz y As publicaba días atrás que había escogido jugar con España después de haber representado a Países Bajos, con la que fue finalista del Europeo sub 17. En las próximas semanas se tendrán más certezas sobre qué equipo elegirá representar en el futuro Dean Huijsen, que ya está en órbita de las selecciones nacionales inferiores (sub 19 y sub 21) por su calidad.