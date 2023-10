Dependencia de Roberto y Dioni

El Málaga lleva 12 goles a favor en nueve jornadas. Una cifra muy lejana con respecto a las de Castellón e Ibiza, que ya acumulan 25 y 21 tanto respectivamente. En el conjunto blanquiazul, para más inri, la gran mayoría son obra de los dos puntas principales: Roberto y Dioni. Hay dependencia excesiva de ambos y cuando no marcan la victoria está más lejos. Pero, sobre todo, el cuadro de Martiricos está echando en falta una mayor efectividad de los centrocampistas y los extremos. El entrenador, Sergio Pellicer, mete también en el saco a los centrales por la cantidad de acciones a balón parado que se desperdician y que podrían marcar diferencias significativas.

“El otro día (ante el Castilla) fue el partido en que más centros sacamos y donde más pases dimos en el último tercio, luego es cuestión de eficacia. A balón parado somos tras el Ibiza el equipo que más remata y llevamos pocos goles. Es cuestión también de espacios y efectividad. Me preocuparía que no tuviésemos situaciones. Los delanteros y la gente de segunda línea, que se olvida y es muy importante, tienen que aportar. No podemos depender de Dioni y Roberto. Los centrocampistas, los extremos y los centrales a balón parado, tienen que aportar porque no podemos estar a expensas de uno o dos jugadores. Esa es la clave y lo podemos ver en los equipos que más goles llevan. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Ojalá el domingo tengamos menos ocasiones y más eficacia”, confesó sin reparos Sergio Pellicer, que lanza un guante a sus pupilos antes del derbi de El Maulí.

Matar los partidos

Para el técnico de Nules, además de conseguir matar los partidos con goles, le parece importante saber leer a nivel defensivo cuándo hay que parar al contrario: “Somos de los equipos que menos faltas hacen, el que más es el Castellón, nos están penalizando en la transición, en los momentos críticos. Lo vivimos ante Melilla y Castilla. No es un tema mental, están fuertes los chicos. En caso de pérdida tenemos que intentar mejorar para no sufrir como el otro día”.