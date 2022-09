Determinante Gallar desde la izquierda

Álex Gallar fue uno de los más destacados del Málaga CF en el empate a uno ante el Villarreal B. El catalán, con la llegada de Pepe Mel al banquillo, partió desde la izquierda y fue el autor de la precisa asistencia que permitió lograr el 1-1 a Rubén Castro. Reconoce que quiere "ser uno de los jugadores importantes este año" y llevó mucho peligro por su costado, alabando tras el partido la decisión del nuevo entrenador, un técnico "con las ideas claras", "con una trayectoria muy larga" y "con muchos éxitos".

El asistente ante el filial amarillo ensalzó la figura de Mel y sus decisiones tras el partido, apoyando la decisión de cambio: "El míster ha venido a dar un poco de normalidad, insiste en que tenemos que disfrutar, que tenemos que salir de la situación. Los partidos se juegan cada semana y no podemos salir de aquí mirando a cinco partidos vista. Lo que tenemos que ir es partido a partido. Pepe es un entrenador con una trayectoria muy larga, con muchos éxitos. Ha optado por un cambio de sistema también, quizá por ahí el equipo se ha sentido más cómodo, sobre todo más poblado el centro del campo, esa ha sido una de las claves a mi modo de ver. A partir de ahí, ver cómo planteamos toda la semana porque sólo hemos trabajado unos días con él. Es un entrenador con las ideas claras que se va a adaptar bien a las cosas que tiene".

"Yo he participado en la banda izquierda, cosa que no estaba haciendo con Pablo, ha incidido que ahí podía ser más determinante y por ahí han venido uno de los goles. Al final tenemos que tener muchos recursos, porque tenemos muchos jugadores para atacar por dentro y fuera, también hacernos fuerte en estrategia porque va tocando un gol", recalcaba sobre su posición en el costado izquierdo, desde donde se originó el gol de Rubén Castro.

Pese al sabor "agridulce" del empate que destaca Gallar, considera que "trabajamos bien, en líneas generales muy bien" y que en "la segunda parte el único peligro que nos generaron es el córner de los primeros 10 segundos", destacando que "conseguimos meter a un equipo que genera mucho en su propia área, es el camino; tenemos que convertir todas las ocasiones que hacemos, tuvimos muchísimas".

No pudieron romper la racha sin vencer en La Rosaleda pero se quedaron con el calor de la gente tras el esfuerzo: "La gente valora el esfuerzo del grupo, ellos son conscientes que lo veníamos haciendo, no hay que esconder que los resultados no llegaban y el juego en mucha parte de los partidos no llegaba tampoco. Creo que valoraron el esfuerzo del grupo, participó Chavarría que no venía haciéndolo y fue uno de los primeros cambios. Todos están involucrados. Ahora nos toca un partido fuera e intentaremos ir a ganar. Se deben sentir orgullosos del equipo. Son conscientes del esfuerzo y del que vamos a tener en las 35 jornadas que nos quedan. Lo que queremos es ganar partidos y hacer felices a la gente".