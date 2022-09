Pablo Hervías: vuelta a un once 16 meses después

El 16 de mayo de 2021 fue la última titularidad que contaba Pablo Hervías en sus piernas hasta ayer en La Rosaleda. Pepe Mel confió en el logroñés para ocupar el extremo diestro del Málaga CF rompiendo así 16 meses difíciles para el jugador. La temporada pasada fue prácticamente en blanco debido a tres cirugías que le frenaron. No fue su mejor partido, aún está recuperando sensaciones tras tanta inactividad, pero pudo ser clave de conectar su centro con el olfato de Rubén Castro en esa acción que se fue al limbo en la segunda parte.

"No empezaba desde el once titular desde hace 16 meses, el año pasado tuve el año que tuve con tres cirugías de rodilla y solo pude jugar tres partidos", recordaba tras el partido ante el Villarreal B, donde vivió muchas sensaciones: "Al principio estaba algo inquieto, al final después de tanto tiempo tenía muchas ganas, quería hacerlo bien. Me encontré bastante bien, poquito a poco, mi juego es por fuera, encarar, los centros... Tengo que afinar los centros y mejorar, está claro".

Hervías acusó esa falta de constancia sobre el verde, algo que hizo ver en varias ocasiones, visiblemente contrariado cuando sus acciones no salían todo lo bien que preveía, aunque quedó contento con el trabajo colectivo: "Más no se puede hacer. Nos vamos por una parte contentos porque hicimos todo lo posible para ganar, jugamos bien, generamos muchas ocasiones de gol, muchos centros, dimos nuestro cien por cien... No tenemos nada que reprocharnos pero tristes porque ahora mismo lo que necesitamos es sumar de tres en tres".

"Enrabietados por la situación. Hubo muchos partidos en los que no merecíamos perder, tenemos un gran equipo. En casa, con nuestra gente, nuevo entrenador, nuevo sistema también... se junta todo. Es una gran pena empatar sólo a uno. En la segunda parte generamos tres o cuatro muy claras para llevarnos el partido", recordaba Hervías, triste por no poder lograr el triunfo en La Rosaleda: "Por nosotros primero porque somos los que más sufrimos por esta situación, pero también por la gente, ha sido una pena. Las sensaciones son importantes pero lo primordial es sacar puntos. Nos aplaudieron al final porque lo dimos todo e hicimos méritos para ganar".

Sobre su nuevo entrenador, Pepe Mel, Hervías aludía que les "ha transmitido confianza desde el primer minuto, es un entrenador muy tranquilo, normal, que no nos pide cosas raras...", algo que no quiso evidenciar de Guede: "No digo que Pablo lo hiciese, pero Mel en la situación que está, que tiene mucho mundo y experiencia, nos ha transmitido confianza, tranquilidad, que tenemos un gran equipo y que las cosas van a salir bien".