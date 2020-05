Diego González, "musiquita en la tele" y a entrenarse

Diego González pasa en Chiclana los días del confinamiento por el coronavirus COVID-19. El central volvió a la residencia familiar, donde apura el tiempo antes de que se produzca la vuelta al trabajo con el Málaga, algo que cada vez parece más cerca. “Llevo bastante bien el entrenar en casa. No se me hace pesado. Me pongo la musiquita en la tele y lo llevo bien", confiesa.

"Aproximadamente le dedico dos horas o dos horas y media, depende del día y de los que nos manden los preparadores físicos", cuenta Diego González, que a veces tiene compañía para realizar sus labores: "Suelo entrenar solo, aunque a veces se pone mi padre con la bici y mi madre con la música, también".

Obviamente añora el día a día rutinario previo a la pandemia. "Echo de menos entrenar con los compañeros, es lógico. Pisar el campo, el césped, tocar el balón. Yo tengo un poquito de césped fuera, pero no es lo mismo", concluye.