A diferencia de Sergio Pellicer, que prefirió postergar a la finalización del partido de este sábado ante el Oviedo su valoración del encuentro de Copa que habrá en una semana en La Rosaleda, el entrenador del Granada, Diego Martínez, sí ofreció, en la víspera de jugar ante todo un Barcelona, su valoración de lo que implica el duelo entre dos equipos de provincias vecinas en la Copa del Rey. Piropos, elogios y respeto de un técnico que está llevando al Granada a cotas históricas, con su primera experiencia en Europa, metido en la fase de eliminatorias de la Europa League, y situado en la mitad alta de la tabla en Primera pese a la carga de partidos que implica competir en competición continental por primera vez.

“El Málaga es un gran rival. Un gran estadio, un equipo que, por el desplazamiento, parece que no pero nos alivia. Para nosotros es un día más cómodo para nuestra preparación. Es bueno para no olvidar que hace dos años íbamos a La Rosaleda para jugar ante un rival que lo había ganado todo como local, el último año de Segunda. Un rival fortísimo que se quedó a las puertas de Primera. Es un rival muy parecido a nosotros que será muy, muy difícil. Es lo bonito de la Copa, de este tipo de partidos. Pero ya me he extendido demasiado, tenemos el Barcelona y otro partido antes del Málaga”, diagnosticaba el técnico gallego sobre lo que se encontrará el equipo granadino en una semana en tierras malagueñas. Se refería a ese partido en el que el Granada, que ascendería ese año de manera directa, ganó en La Rosaleda con un 0-1 y el equipo de Muñiz perdía su primer partido en casa.

Antes, jugará este sábado ante el Barcelona en Los Cármenes y el martes jugará ante Osasuna un partido pendiente de LaLiga, aplazado en su día por la eliminatoria previa a la Europa League que tuvo que disputar el cuadro albirrojo, séptimo en la clasificación de Primera.