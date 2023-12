Dioni: "Mentalmente tienes que ser muy fuerte, si no no puedes jugar en el Málaga CF"

"Es una realidad", dice Dioni sobre lo que suele referir Pellicer de que cansa más jugar en el Málaga CF que en otro equipo de la categoría: "Con todos mis respetos, yo estaba en el Atlético Baleares, que van 1.000 o 1.200. Aquí vienen 20.000 más todo los malaguistas que no vienen porque no pueden por dinero o por trabajo. Mentalmente tienes que ser muy fuerte, si no no puedes jugar en el Málaga". Puedes leer la entrevista completa a Dioni en Málaga Hoy.