Dioni, una visión completa del Mérida - Málaga CF

Atendía Dioni Villalba a los medios de comunicación, quien empezó a darle forma al triunfo con un "penalti clarísimo, no había duda. No sabía si era dentro o fuera, pero ha sido clarísimo, no hay discusión. Antes del partido se sabe quién tira. Roberto estaba el primero, me respeta como veterano y me ha mirado primero y le dije que para adelante. Él estaba el primero y lo tiraba él, no pasa nada". También reconocía que el escenario estaba en condiciones complejas. "Es un campo jodido, el césped estaba muy alto. Estábamos jugando con gomas, porque en el calentamiento no estaba así de mal. Ha entrado mucha humedad, se ha mojado mucho. Muchos controles malos, resbalones... No era fácil".

"Cuando metes el primero, te empatan y hemos tenido varias ocasiones para el 1-3, la de Genaro que sacan bajo palos. No es un buen partido, pero sí tres puntos. En un par de semanas no nos acordamos del partido pero sí de los puntos. Hemos tenido malos controles, muchas pérdidas, el balón iba muy rápido, no estabas cómodo. En esos controles y pérdidas nos han creado peligro. En la segunda parte el míster ha planteado el partido de otra manera, no crearon ocasiones y nosotros tampoco, nos hemos metido atrás y hemos aguantado. Hemos sacado muchos puntos fuera y no perdemos desde la primera jornada. Al final son los puntos, que es lo importante. Es una victoria importante por lo que viene ahora, con el partido de Algeciras en casa. Ahora a intentar los tres puntos en casa, que llevamos cuatro partidos sin hacerlo. Tenemos esa cosa ahí y tenemos que ganar".

"Ha habido muchos lesionados, gente con muchos minutos y jugamos el miércoles, menos mal que no fuimos a la prórroga. Estamos haciendo un esfuerzo para lo que queda y queda lo de Algeciras y nos merecemos unas vacaciones y una desconexión", plantilla en reserva y una pólvora personal más mojada de lo que acostumbra. "Me gustaría aportar de cara al gol, pero no tengo las ocasiones y la que tengo no acaba dentro. Pero al final el míster me pide que venga a asociarme y entre en juego, que a mí me gusta y lo hago bien. Después del gol he pasado de jugar de nueve a mediapunta y Larru por la derecha y en la segunda parte Roberto y yo arriba". Ya espera el sorteo de Copa. "Con el Sevilla sería un partido guay, o uno de Champions. Sería un partido bonito para jugar".