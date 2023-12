El 1x1 y las notas del Merida - Málaga CF

El Málaga gano en Mérida pero no jugó bien. El rendimiento individual dejó mucho que desear y las piernas pesan. No es que no se esforzaran, pero no era el día ni en lo futbolístico ni en otras cuestiones. Debutaron en liga Moussa y Ochoa.

Alfonso Herrero (*)

En el gol no pudo hacer nada, pero por lo demás sigue estando en su línea. Sobrio, atento, seguro y listo a la hora de arañar segundos.

Gabilondo (*)

De sus peores partidos. Uno de los que peor está en el gol del Mérida y en ataque tampoco ofreció gran cosa.

Murillo (*)

El que menos chirrió de la defensa en el global del partido, sigue en su buena línea de estos partidos salvo el error del primer minuto.

Galilea (-)

No tendría que haber jugado en la Copa del Rey. Mal en el gol y en otras ocasiones del Mérida que no fueron castigadas. Retirado en el segundo tiempo por molestias.

Víctor García (-)

Titular en el lateral zurdo después de varias semanas entrando poco a poco. No tuvo firmeza atrás y tampoco sumó en ataque. Se le vio fatigado al final.

Genaro (-)

El capitán tiene que ser el primero que entre al campo con otra intensidad y también tiene que pedirle a sus compañeros que espabilen. Pudo marcar un gol, pero no fue un buen partido.

Dani Lorenzo (*)

Regresaba a Mérida y fue de menos a más, aunque no terminó de estar brillante.

Larrubia (*)

Marcó su primer gol con el Málaga en el estadio donde el año pasado se hizo ídolo. Sacrificado al descanso.

Kevin (*)

Forzó un penalti que el árbitro no quiso dar y luego asistió con calidad a Larrubia. También sacrificado por razones tácticas.

Roberto (*)

Le tocó echarse a la derecha en este partido al inicio. Marcó de penalti y dio un pase a Genaro que Llácer sacó bajo palos.

Dioni (*)

Hay que seguir insistiendo con él en el área, donde sacó un penalti porque es más listo que los demás. Se fajó todo el tiempo que estuvo en el campo.

Juanpe (-)

Venía en línea ascendente tras la lesión. Dejó alguna buena acción pero en ocasiones resulta demasiado frío.

Dani Sánchez (-)

Jugó por delante tras entrar en el descanso por Kevin. Tuvo más voluntad y ganas que acierto.

Moussa (*)

Tras estrenarse en Copa, también lo hizo en Primera RFEF. Suma minutos. Bien en su tarea.

Aarón Ochoa (*)

Es un adolescente pero tiene mucha personalidad, se anima a intentar cosas distintas y es guerrero.

Cordero (s.c.)

No tuvo tanto tiempo como en otros partidos para mostrar sus cualidades pero ayudó a amarrar el triunfo.