Pellicer: "Un partido que había que ganar, no nos acordaremos del cómo"

Sergio Pellicer analizaba el 1-2 del Málaga CF en Mérida, donde dominó la espesura, pero en el barro se lo llevaron los blanquiazules. Tres puntos a la cuenta aunque el fútbol existió fugazmente. "No es que hayamos pedido la hora, sino que nos ha costado muchísimo a pesar que en la primera parte íbamos con el resultado a favor. No estábamos cómodos. Viendo que era un partido donde el rival fue intenso, nosotros sin nuestra claridad. Tampoco creo que en la segunda parte haya habido ocasiones, todo lo contrario que en la primera mitad, donde sí las hubo. Ellos las tuvieron con transiciones. El resultado no era acorde a lo que pensábamos, además evitar ese ida y vuelta. Tratamos de evitarlo con el doble cambio para controlar el partido. Es un partido muy sufrido que había que ganar, y seguro que en un tiempo no nos acordaremos el cómo, sino de los tres puntos. Ellos se jugaban mucho y nos han incomodado. Nos pusimos rápidamente por delante. Teníamos la sensación que no estábamos a gusto pese a estar ganando, tratar de competir como sí lo hicimos en Murcia. Fuimos dominantes, pero hoy no, aunque Alfonso no ha tenido una acción para aparecer", desarrollaba Pellicer.

"Los cambios han venido por esa incomodidad. Vemos que la situación de cómo había empezado el partido no era la idea. Los chicos lo ha entendido y había que ponerse el mono de trabajo. Hay que ser resultadista, no mejorar a base del juego, ser competitivo y resultadista. Competir es tomar las decisiones individuales correctas durante el juego Ha sido un partido muy trabado, de mucho desgaste en el centro del campo, viendo a mis jugadores patinar. No es defender, sino los tres puntos. Si queréis dar caña por ganar así, adelante. Desde el Recre, no nos habían fluido las cosas, por mérito del rival. Cuando estás ahí abajo, la exigencia aumenta. Se puede subestimar al Mérida por estar abajo, pero este equipo va a salir de ahí compitiendo así. Hay veces que te vas al descanso sabiendo que no tienes que cambiar, hoy no fue el caso. Contentos por los puntos, hay que darle valor, por los chicos y ya pensando en el Algeciras", reivindicativo y en un tono que por momentos fue tenso.

La prueba del Eldense sirvió al fondo de armario. "La Copa viene bien porque Moussa participó, luego ha aparecido Aarón o Cordero, en un un contexto extremadamente difícil. Pero hay que estar contento por todos los chicos. Hoy encontramos pocas ocasiones, donde nuestros goles vinieron por situaciones de calidad. Aprendimos de Barakaldo y mañana habrá descanso. El martes a entrenar como bestias. Es un juego muy lesivo. A preparar el entrenamiento y aprender en qué cosas se pueden mejorar. Los chicos saben competir, hemos visto a los chicos de la forma que entran, asumiendo riesgos y cambiar la estructura para intentar cambiar".