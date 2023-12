Dioni y el gran ambiente en el vestuario: "Antes de ponerte los calzoncillos los tienes que mirar..."

"Recuerdo llegar al primer equipo del Deportivo y tirarle un cañito a Lopo y me dijo 'la próxima te arranco la pierna como me lo hagas'. En el siguiente choque me vino con la plancha que si no levanto la pierna me rompe la tibia. Son cosas diferentes. Hoy vienen los jóvenes con menos respeto, en el buen sentido, el trato joven-veterano cambió. Todos los días hacemos una trastada. Que si los calzoncillos, el otro día me metieron café en las zapatillas. Antes de ponerte los calzoncillos los tienes que mirar...", bromea Dioni. Puedes leer la entrevista completa a Dioni en Málaga Hoy.