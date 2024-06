Dioni: "Pienso que el fútbol me lo va a devolver todo subiendo con el Málaga"

Ya está aquí la última y decisiva eliminatoria del play off de la fase de ascenso al fútbol profesional y el vestuario del Málaga CF ya está metido al máximo en el duelo de ida del que quieren llevarse una renta favorable a tierras catalanas. Como consecuencia, Dioni Villalba atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El delantero se mostró encantado de estar viviendo esto defendiendo los colores blanquiazules del equipo de su ciudad: "Los vellos de punta. Para mí, esto es un regalo. Todo jugador quiere jugar más. Hay muy buena competitividad. Es momento de aportar todos. Tengo ese plus de nervios de que soy de aquí. Después de todo lo vivido en el pasado, pienso a veces que a lo mejor el fútbol me lo va a devolver subiendo con el Málaga". Además, comentó su vivencia en un día en el que los nervios estuvieron a flor de piel: "Se vivió un día espectacular. Para empezar la llegada en el bus que se vive en pocos sitios. Solo había que ver sus caras que nos dieron un plus. Ellos empezaron ganando y remontando. Desde fuera se sufre más. Hubo un ambiente espectacular".

Tras esto, ya se centró en el rival de esta última eliminatoria para concretar los dos últimos ascendidos a la categoría de plata del fútbol español: "Un rival diferente. Un equipo que ha recibido pocos goles y que no anota muchos. Somos equipos parecidos en la forma de jugar. El Nàstic también tendrá su presión, así que te digo que va a ser muy equilibrado y duro". "Si sacas un buen resultado en casa, creo que esa puede ser la clave, sabiendo que allí va a ser difícil. Sabemos que es un rival duro y que mentalmente debemos estar fuertes porque son partidos de mucha tensión. En su anterior eliminatoria, hubo una expulsión que cambió el partido, por lo que debemos de estar muy concentrados en todo momento", añadió al respecto.

Dioni quiso dejar claro que saben que tienen mucho peso sobre sus hombros al tener esta gran masa social detrás: "Somos conscientes de que podemos hacer feliz a mucha gente. Nosotros vamos a ser felices también, pero ya estamos deseando de que llegue el partido, porque los días previos son de mucha tensión".

El veterano delantero comentó que habían hablado con Roberto para que tuviese cuidado de cara a ver una amarilla que le dejase sin poder estar en la final: "Se lo hemos comentado, pero él es así y va al límite. La del otro día le he comentado que creemos que no es amarilla, pero que vaya con cabeza". "Se demuestra durante toda la temporada con que no ha habido ninguna pelea ni similar en todo el año. He vivido también la otra parte y eso aquí no pasa, porque aquí el míster está encima de la gente y atento. Aquí lo que pasa es que quieres jugar, pero juegan otros y te enfocas en sumar. Todo el mundo se debe sentir respaldado", añadió sobre la gran química y unión existente en estos momentos en los que se están jugando tanto.