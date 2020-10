Manolo Gaspar, tras su balance inicial, que resultó de lo más interesante, respondió a todas las cuestiones posibles. Está contento con el trabajo final a pesar de ser siempre alguien exigente. Combina afirmaciones donde tiene claro que hay buenos mimbres pero sin despegar los pies del suelo en ningún momento. Afirma y reafirme que "el Málaga tiene un equipazo", no sin matizar: "No somos ni el Dream Team ni el Pedregalejo".

"En mi carrera jamás voy a tener un escenario como este, tantas operaciones, un fuego cruzado entre una plantilla que se va y un club que toma decisiones dramáticas, jamás me encontraré en esta situación. Creo que lo he llevado bien, son muchas hora de trabajo, no es un huevo que se echa a freír, pero estoy tranquilo y contento ahora con los deberes hechos y viendo las cosas con otra perspectiva. Aquel diciembre me pilló un poco novato, la imagen muy dañada. Ahora ha sido diferente, un poco más de tiempo, las fuerzas se han equilibrado con el Málaga por el Covid, nos ha beneficiado y en ese aspecto hemos sabido aprovecharlo", extendió el director deportivo.

Siguió desarrollando y destapando detalles que hacen comprender mejor lo que han sido estos complicados meses: "Todas han tenido lo suyo, casi todos los jugadores han puesto mucho de su parte, tirando ofertas de otros clubes. Desde diciembre venimos trabajando con muchos. Eso me alegra, trabajar en jugadores con tiempo y no improvisar, llega el momento y caen por su peso las operaciones, por el trabajo. Todas llevan su tiempo, la norma... y no queríamos traer jugadores que no podríamos inscribir. Ese era el momento clave en las operaciones, había que mirar la norma. Por tiempo, quizás la de Luis Muñoz, queríamos que fuese importante en el proyecto, un tío de Málaga... Todas han sido difíciles hasta la de Joaquín Muñoz, intentamos incorporarlo en diciembre y no pudo ser, todas han sido difíciles, también las de última hora, por eso el equipazo que tenemos".

El término "equipazo" llamó la atención. Lo dice de veras: "Completamente convencido, con las limitaciones que teníamos no podíamos tener un equipo como este. Hubo muchas dificultades, no creo que nadie se las encuentre y había que hacer una plantilla entera. Por posiciones, características y el dibujo final que ha quedado, con las limitaciones que teníamos, tenemos un gran equipo. Ahora sólo falta engranar esas piezas y hay gente que ha querido venir después de estar en grandes ligas a demostrar que hay jugadores para rato y por eso podemos aprovecharnos de esa situación".

Bazas para convencer

"Tener un argumento limpio, no engañar a nadie, decir la realidad, ir a pecho descubierto, eso lo agradece la gente. A la gente le gusta el Málaga porque tiene historia y una afición increíble. Me da pena no poder llenar el campo ahora, a la gente le tira esto, les veo súper enganchados. El Málaga está teniendo una gestión limpia y una reestructuración tremenda, que no recuerdo en ningún club. La gente quiere estar en un sitio donde se dicen las cosas claras, sin dobles cosas ni nada. El trabajo del club nos ha servido para atraer jugadores".

Objetivos

"No deja de ser un equipo nuevo con lo que eso conlleva. Veo que hemos conseguido traer a gente que nos puede dar un saltito de calidad en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que este equipo no ha hecho una pretemporada y gente que con dos entrenamientos jugó el otro día. Tenemos que tener una línea, no podemos ser un día el Dream Team y otro el Pedregalejo. Tenemos herramientas para conseguirlo, tenemos un trabajo largo, tenemos que engranar todo, pero el campeonato está ahí ya, tenemos que sumar puntos. El objetivo es conseguir encontrar nuestra mejor versión y la permanencia. Primero, salvar la empresa y luego salvar la categoría. En eso nos hemos movido y estamos en el camino. Aunque ganemos tres partidos seguidos, el objetivo es salvar la categoría, que quede claro. La gente se ha dado cuenta de la realidad. No podemos tener altibajos, entiendo a la afición porque todas son así: perdemos tres y somos muy malos y los ganamos y somos la hostia. Hay que encontrar el equilibrio, al equipo le queda un poquito, pero lo vamos a conseguir".

Más sobre el administrador

"José María, cuando digo que tiene unos huevos increíbles, es porque desde primera hora que plantea los ERE sabía que iba a salir adelante. Los escenarios eran económicos todos. Había unas previsiones, creíamos que íbamos a tener un coste de plantilla superior, luego se nos vino abajo. José María siempre me recalcaba que trabajáramos en esos tres escenarios: si era el mejor, bienvenido, si era el pero, pues estábamos preparados, sobre todo en el tema económico".

Salario Liga

"Tenía en inicio 2,1 y luego 2,2 en global. Eso es contando con inscribibles y no inscribibles. Tenemos un no inscribible bastante poderoso y hay que corregir. Se ha quedado una plantilla muy equilibrada sin grandes altibajos y ahí nos hemos movidos. Gestionar egos no es fácil y aquí estamos todos iguales. Igual que hay compañeros de oficina que se han bajado el sueldo, también en el campo. Todo el que venía sabía que tenía que entrar en esos parámetros y lo hemos conseguido".

Problemas de gol

"Cuando tienes este problema económico y de fichas, los vas a tener en todos lados. Está claro, las categorías están para algo. Estoy contentísimo de cómo quedamos, por posiciones estamos compensados, no sé si se podría haber hecho más. Me quedo con la espinita de no tener más fichas, si las llegamos a tener podríamos haber hecho un mercado casi perfecto. Tener 18 fichas te hace no tener jugadores muy específicos por tener jugadores con polivalencia, y eso puede llegar a mermarte. Tenemos canteranos muy buenos, creo que tenemos una plantilla de 40 jugadores porque viene gente con ganas y potencial que con tiempo serán importantes en el Málaga".

Pocas herramientas

"He seguido yendo con tirachinas, pero tengo muchos más con tirachinas que me han acompañado. Casi todos los jugadores que hemos incorporado han tenido una predisposición a venir desde el minuto 0, rechazando ofertas de verdad superiores. Me ha sorprendido por el histórico que teníamos pero por otro lado no porque estamos trabajando bien. Ha habido jugadores importantes que no pudimos hacer porque no podíamos hacer el esfuerzo y porque no tenemos fichas. Por eso digo lo de la espinita, hubiera sido bonito".

¿Más fichas para invierno?

"A día de hoy, no. Que se trabajará par poder hacer todo lo posible en cualquier escenario, te lo garantizó. Aquí no se parará, ya estamos mirando hacia delante y tratamos de conseguir todas las cosas buenas para el siguiente mercado, peor a día de hoy es imposible".