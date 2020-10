Manolo Gaspar: "José María Muñoz tiene los huevos muy grandes"

"Nos gusta que haya transparencia y no quiero irme de aquí hasta que todas las dudas hayan quedado claras. Es el momento de que nuestra gente sepa en qué punto estamos y lo que hemos podido conseguir". Manolo Gaspar empezó su balance de mercado cambiando los viejas convenciones, con un cierto titubeo que no respondía al miedo sino al interés claro en que la afición y el entorno sepan con exactitud cómo se ha confeccionado este Málaga y el complejo contexto que le rodea.

"Mención especial a la gente del ERE, todos los trabajadores que lo han dado todo hasta el último día, la gente que se ha aplicado reducciones salariales de manera voluntaria para sacar esto adelante. Los tiempos han sido complicados, mucha dificultad porque para la viabilidad del club era importante tomar ese tipo de medidas, hemos hecho un trabajo quirúrgico, los tiempos eran milimétricos. Estamos contentos, no ha sido fácil. No teníamos músculo financiero para hacer un equipo entero y la imagen estaba muy dañada. Era muy difícil convencer. Se ha convencido porque tenemos una línea muy marcada y determinada, íbamos a pecho descubierto en las negociaciones porque no teníamos armas", confesó el ejecutivo paleño.

"El Covid nos ha igualado a los otros equipos", espetó en un principio y luego lo desarrolló algo más. Antes siguió la combinación de agradecimientos y confesión de realidades: "Los jugadores han querido venir. Tenían ofertas superiores a las nuestras. Creo que hay un equipo compensado y con muchas alternativas. Agradecer a Pelli y su equipo porque la pretemporada ha sido bastante complicada por el tema de AFE, jugadores que iban fuera, los que entraban… no era el ambiente más favorable para trabajar. Ha sabido navegar ahí, la persona perfecta para llevar esto adelante".

Más de una treintena de operaciones son las que ha ejecutado el director deportivo: "Un total de 32 operaciones que a cualquier club le hubiera llevado cuatro mercados. Un equipo nuevo, una plantilla e intentar acertar en ese puzle que al final es un equipo y darle alternativas al míster para que tenga fichas profesionales. Eso lo intentaremos arreglar en próximos mercados". Y justo antes de terminar con los agradecimientos, llegó una de las frases del día, que eleva al administrador judicial. "Gracias a mi gente, departamento financiero, jurídico, comunicación... Mención especial a José María (Muñoz) porque tiene unos huevos muy grandes, es fácil trabajar así".

30 operaciones y límite salarial

"Han sido 14 fichajes, siete renovaciones, cuatro ventas, una cesión, seis salidas con sus negociaciones y los ocho jugadores que han salido en el ERE, que esos nos los cuento como operaciones, han salido por procedimiento. Tenemos una media de edad de 26 años, creo que es buena, con mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, gente que conoce la categoría, que habla el mismo idioma y que captan el mensaje a la primera. Muchos de los que han venido saben lo que es jugar para un club como el Málaga y para mí era importante este perfil de jugadores en una plantilla tan corta. Es el resumen de hacer una plantilla con un coste inicial de 2,1 y 2,2 al final, con la operación de Tete pudimos ajustar un poco. Es el resumen de lo hecho desde que terminó la temporada hasta ahora. Cuando terminó no había un escenario claro. José María me pidió que, después de mantener la categoría, que trabaje en tres escenarios muy diferentes. Era difícil pero veníamos con un trabajo en La Cueva de bastante tiempo, con muchos jugadores y pudimos meter en el póster de plantilla la base del equipo y meternos por todos los rincones para tener las 18 fichas que nos permitían. Creo que lo hemos conseguido, estoy muy contento, hay un ambiente muy bueno en el equipo y tenemos mimbres para poder trabajar".