El ERE de 2007 como ejemplo

No es el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afronta el Málaga en su historia tras el presentado en este agosto de 2020. En 2007, bajo la presidencia de Fernando Sanz y cuando el club estaba en un momento económico e institucional muy preocupante. Con el agua el cuello para no bajar a Segunda B, en una permanencia conseguida de manera agónica, y en un proceso concursal sumergido. Los entonces administradores (en este caso, concursales y no judiciales, hay un matiz) también dieron el plácet para que se ejecutara un ERE que entonces afectó 14 personas. 11 trabajadores del club (entonces con una dimensión menor la plantilla que la actual) y tres futbolistas (Marcerlo Romero, Chengue Morales y Manu Sánchez).

Entonces el Málaga asumía pagar 20 días por año trabajado por los 45 que se fija entonces por despido ordinario. La ley fijaba un periodo de un mes para que los empleados alcanzaran un acuerdo con la empresa. Fue el juez de lo mercantil Enrique Sanjuán quien llevó el caso. Para hacerse una idea sobre los tiempos, el ERE se presentó en marzo y se ejecutó a mediados de julio, cuatro meses después. Nombres como el asesor Bernardo Pinazo o los administrador concursales, Daniel Pastor o Pablo Franco, se convirtieron en cotidianos como ahora es José María Muñoz.

Se dio la circunstancia entonces de que los jugadores siguieron entrenando a las órdenes de Muñiz pese a estar en ese ERE (no se había ejecutado aún), con especial protagonismo del Chengue Morales en el tramo final de temporada. Manu y Gato Romero no jugaron apenas y los tres saldrían al final de esa temporada. Se puede ver, pues, una situación parecida con los jugadores a los que se ha comunicado que están incluidos en el expediente esta temporada si no se llega antes a acuerdos para resolver el vínculo pendiente.

Hace poco, Fernando Sanz se refería a ese episodio de la historia del club. "La ley nos obligó a realizar un concurso de acreedores, que obligaba a la venta de activos. Los despidos por el ERE fueron menores que en el actual y conseguimos reubicar a la mayoría. Hubo críticas, pero la mayor parte de las personas lo entendió. Otros clubes de la Liga realizaron de forma partidaria la misma tarea", decía el que entonces fue presidente, que también está pendiente de la actualidad malaguista.

Es cierto que el Málaga en aquella época marcó una tendencia y varios clubes transitaron también ese camino más tarde. Entonces no había el control financiero que hoy existe de LaLiga y el contexto es distinto. Pero el ejemplo del ERE de 2007 puede valer para algunas claves para prepararse para lo que viene.