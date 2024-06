Einar Galilea, el MVP que alucinó con el recibimiento: "Una locura"

El Málaga CF logró darle la vuelta a un encuentro muy difícil y Einar Galilea fue uno de los revulsivos que ayudaron a que el cuadro de la entidad de la Costa del Sol pudiese alcanzar la siguiente ronda del play off de la fase de ascenso a Segunda División. Tras esto, el central salió a atender a los medios de comunicación en rueda de prensa. No jugaba desde el pasado 31 de marzo, cuando se lesionó. En los últimos cinco partidos ya estaba disponible, pero no había roto Pellicer la dupla Nelson-Juande.

El defensa vasco vivió su primer recibimiento desde la llegada a la Costa del Sol y quedó maravillado: "Ha sido algo único. Me habían hablado de estos recibimientos, pero ha sido una locura. Nos ha costa mucho entrar al campo y sentir ese apoyo de la gente es que no queda más que agradecerles y recompensarles con trabajo. Ojalá podamos celebrar con ellos en dos semanas". Tras esto, se mostró contento por haber sellado el pase: "Somos un equipo muy honesto que vamos todos a una. Somos una familia que nos merecemos venir a entrenar dos semanas más. Cuando hay un objetivo común, lo personal queda en un segundo plano y lo importante es celebrar dentro de dos semanas. En lo personal, ha sido un partido sólido. Salir del banquillo y al final te sale todo. Kevin, Dani y Roberto lo han hecho muy bien en ataque. Creo que todo el equipo ha dado un salto de calidad en la primera parte".

Tras esto, le quitó importancia a su actuación: "Lo estuvimos hablando aquí de que la cosa es sumar. Se ha torcido el partido y me ha tocado entrar, pero lo importante es lo colectivo y ojalá no hubiese sido necesario que tuviese que entrar. Estamos todos remando por un bien común. Cuando no salgo titular, no pasa nada, porque sé que van a defender como si estuviese yo. Estamos todos en el mismo barco para conseguir el objetivo común".

Se mojó sobre su próximo adversario: "Lo veré y analizaré. Ante la AD Ceuta, tenemos el factor cancha a favor y lo preferiría, pero solo por jugarnos en casa lo más importante. Vine aquí el 9 de julio y me voy a ir el 22-23 de junio y llevo casi sin ver a mi familia, pero todo esto está valiendo la pena".

Además, Einar le dio mucho valor al apoyo de la afición y dio la idea de darse una vuelta por todo el terreno de juego para agradecer el apoyo: "Lo he propuesto y al final necesitamos a toda La Rosaleda como hoy. Ellos lo han notado, creo yo que hemos tenido la suerte de haber jugado la vuelta en casa y que el público te anime tanto hasta sin tener las mejores sensaciones, pues te ayuda".

Por último, reveló lo sucedido en el descanso: "He estado fuera calentando y al entrar eran cosas de estar tranquilos. A Kevin le ha dicho que sea él mismo y sea resolutivo. Le hemos dado la vuelta a la eliminatoria y tenemos un merecido pase a la final".