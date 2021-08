La carrera por el 'nueve'

Se trabaja a máxima intensidad en el Málaga para terminar de reforzar la plantilla, especialmente su delantera, donde sigue faltando un punta de referencia que redondee un equipo con diez caras nuevas. Uno de los nombres que está en la agenda blanquiazul es Enric Gallego, agente libre después de rescindir su compromiso con el Osasuna y que es uno de los futbolistas más cotizados del mercado en estos momentos, especialmente en Segunda División y en algunos carros de Primera.

No era el plan A, pero el tiempo corre y el mercado cada vez deja menos alternativas al alcance. Uno de los hombres que gusta muchísimo es Sekou Gassama, del que tampoco se olvida la entidad mientras tenga alguna posibilidad (volvió a disputar minutos ayer). El ariete del Valladolid es una vieja aspiración blanquiazul, que ahora sí cuenta con algo más de músculo económico para afrontar ciertas operaciones y ha reservado una partida importante para acometer la contratación del delantero. Cosa que no sucedía cuando el objetivo era Borja Garcés, por ejemplo. Otro que siempre ha gustado es Cristo González.

Enric Gallego, de 34 años, ya no está sujeto por edad al límite salarial. Eso y el hecho de estar libre, le permite tener cierto control sobre la situación y su futuro. Valladolid, Huesca, Sporting, Tenerife, Zaragoza. Hasta el Rayo Vallecano. Poco clubes que no hayan al menos tanteado la situación del jugador, que además está libre y también se puede permitir firmar con alguien a mercado cerrado. Para el Málaga no es la prioridad más absoluta pero está atento. También están llegando ofrecimientos, algunos de clubes de Primera, que quieren aligerar sus plantillas.

Por otro lado, el Málaga tiene que avanzar en las salidas. Es insostenible tener cinco laterales diestros y puede que además de Alexander González salga Ismael Casas, al que le envió un mensaje su entrenador. Benkhemassa, lesionado, también espera salir.