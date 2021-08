Un recado para Ismael Casas

El Málaga tiene cinco laterales derechos ahora mismo en plantilla desde la incorporación de un Víctor Gómez, al que se considera uno de los mejores de la categoría y que llega para ser uno de los fijos de José Alberto. Se le cuestionó por el overbooking al técnico asturiano, que vino a decir que algunos canteranos no están listos para competir todavía. Básicamente señala a Ismael Casas, a pesar de ser titular ante el Mirandés (no fue su mejor partido) y parece que en Ibiza tendrá que continuar una vez descartado el recién fichado.

"Hay muchos jugadores a los que se les ha acelerado los procesos por la situación vivida en los últimos años y que necesitan jugar partidos y necesitan seguir con su crecimiento individual y la única forma es teniendo minutos y partidos en competición oficial. Tenemos diferentes posibilidades en esa posición, cada uno de ellos conoce cuál es la realidad individual de lo que pensamos sobre ellos. Nos toca sentarme con Manolo el lunes y tomaremos decisiones”, anunció José Alberto en su rueda de prensa previa a la cita de Ibiza. Ya se desprendió de Cristo.

En realidad, no le gusta Ismael Casas, uno de los ojitos derechos de la afición, ya con dorsal profesional y uno de los capitanes. De los canteranos con mayor bagaje y que ha rendido bien en partidos de máxima intensidad. Ale Benítez le gusta más, aunque viendo el panorama no se puede descartar la salida de nadie. Les envía un mensaje claro a muchos, otros canteranos más jóvenes y casi sin experiencia, sí cuentan para el técnico. Es el caso de Kevin -que concedió una refrescante entrevista a este diario- o Roberto, que debutaron en la primera jornada. Contradicciones que suelen darse cuando uno no dice lo que piensa realmente y busca rodeos para que cale sólo lo que quiere.

"A nosotros, lo hemos demostrado siempre, nos gusta apostar por gente joven y luego está el tema del rendimiento. No vamos a mirar la edad o la procedencia de los jugadores para hacer los onces. El otro día la aparición de Roberto y de Kevin fueron dos muy buenas noticias y el rendimiento que tengan es el que les va a hacer mantenerse en el equipo. Todo el mundo aprieta, las sesiones son excelentes y nos están poniendo las cosas muy difíciles. El que se relaje, tendrá otro compañero que le va a adelantar”, comentó José Alberto.

Otro caso que nadie explica de verdad es el de Hicham. Está fuera del equipo, pero no lesionado. Eso dice el entrenador. Pero la cuestión es que el marroquí lleva un año guadianesco, prácticamente sin poder competir. "Está recuperándose. No tuvo lesión pero hemos decidido todos que tenga un proceso de readaptación para que cuando vuelva esté lo mejor posible. Que no tenga dudas, con seguridad, dar la máxima intensidad", apuntó el asturiano.