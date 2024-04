Entradas Córdoba CF - Málaga CF: Viajes organizados para El Arcángel

El entorno del Málaga CF ya prepara ese desplazamiento a Córdoba, partido más tenso de este final de temporada por el contexto clasificatorio (28 de abril a las 16:00 horas). La proximidad con la ciudad califa, y un buen escenario como El Arcángel, fomentará esa invasión blanquiazul, con el aliciente deportivo de sacar un buen resultado ante el mejor equipo de la vuelta, indestructible este Córdoba, que debería ser un rival directo por esa primera posición de play off, con el Castellón en un camino allanado para lograr el ascenso directo, aunque quedan algunas semanas para ese partido. La Peña Super Basti ha abierto la inscripción para ese viaje: 30 euros para los socios, donde se incluye viaje y entrada; 35 euros para los no socios con ese pack. Se moverán más peñas en los próximos días. Algunas han tenido que cancelar el viaje al Cerro del Espino para este fin de semana, más complejo el viajar a Madrid y un Atleti B que no aviva esa llama.

Málaga CF y Córdoba llegaron a un acuerdo antes del partido de ida en La Rosaleda, que se mantendrá para el de vuelta. 1.000 entradas cedió el Málaga a un precio de 15 euros, más los aficionados cordobesistas que adquirieron su entrada por diferentes zonas de La Rosaleda. Ahora el club de Martiricos debería recibir un paquete similar. Dos clubes que tienen sinergia y que en noviembre hicieron ese trabajo de previsión, para evitar episodios como al visita de los verdiblancos al Maulí. El Córdoba agotó su cupo rápidamente para Málaga. Se conocerán más iniciativas en los próximos días, también más información por parte del club de Martiricos.

Abrimos plazo de inscripción para el desplazamiento a Córdoba. Vente con nosotros y @COMEPIPASFRENTE a disfrutar de un planazo de día en tierras califas. Conquistémosla como hicimos en el reino de Granada 🫶💙🤍 pic.twitter.com/fq4D0PSy0x — Peña Malaguista Super Basti (@pmsuperbasti) April 8, 2024

Hummel presume del Málaga

El Málaga CF celebró este pasado domingo el 120 aniversario del fútbol en la provincia y, salvo por el resultado del compromiso liguero, fue todo un éxito y la afición ha acogido con mucho gusto y muchas ganas las iniciativas de la directiva de la entidad de la Costa del Sol.

La guinda del pastel fue la camiseta retro de Hummel en honor a la de la temporada 1988/89 y con la publicidad, que lució el equipo esa pretemporada, del parque de atracciones, Tivoli. Cientos de malaguistas se reunieron en una interminable cola en la mañana de la salida a la venta con valientes desde antes de las seis de la mañana esperando a que la tienda abra.

La dificultad de hacerse con una fue alta y, debido a esto, la gente, que lo consiguió, la lució el domingo ante la AD Ceuta en La Rosaleda o durante esos días con sus amigos y familiares, pero es que la marca danesa tampoco dejó pasar la oportunidad de sacar pecho en sus redes sociales del gran resultado obtenido con su producto.

Esto fue por la red social X, antes denominada Twitter, que Hummel dejó un comentario positivo sobre la camiseta: "Como administrador, estoy obligado por contrato a no tener favoritas, pero esta es realmente fantástica".