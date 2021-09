"Entendería que nos exigiesen ascender si tuviésemos uno de los grandes presupuestos"

José Alberto López (1982) está cómodo pasando desapercibido debajo de su mascarilla, recordando un detalle de un vídeo que vio no sé cuándo. De costumbres sencillas y muy familiar, pasar el Covid-19 le ha servido para confirmar cuáles son sus prioridades en la vida y cómo afrontarla. Eso se aplica a su día a día en el fútbol. Valiente, justo, pero también exigente, su hermano (ex futbolista y ahora director deportivo del Langreo) le dice “enfermo” por la cantidad de partidos que es capaz de ver. Está cocinando un Málaga atractivo y que puede ser el gran tapado de Segunda. Pero no se le puede decir porque sus gafas no ven más allá del siguiente partido. No es pose ni tópico.

–¿Cómo le está tratando Málaga?

–Desde el primer día me encanta. La gente del club me acogió con los brazos abiertos. Contento y agradecido por la bienvenida de todo el mundo.

–¿Era lo que esperaba? Club y ciudad.

–Sí, era lo que esperaba. La ciudad la conocía, siempre que venía a jugar aquí me escapaba a conocer algún rinconcito. Ahora que la puedo disfrutar día a día, me apasiona mucho más. El club es un club grande, con una situación complicada pero con una estructura asentada y buenos. profesionales. Contento con todo.

–¿Algún rinconcito especial?

–Esta ciudad tiene muchos, algunos mágicos. Se puede aprovechar para desconectar aunque yo desconecto poco, soy una persona reflexiva y que le da vuelta a las cosas. Es uno de mis puntos negativos, que me cuesta desconectar del trabajo.

–¿Habló con mucha gente antes de tomar la decisión de venir?

–No soy muy de pedir opiniones para tomar decisiones. Cuando tienes que mover a la familia sí es importante hacerles partícipes. En mi caso me dejan que tome mis decisiones y me arropan. Así se me hace más fácil. En una profesión como la nuestra hay que tener esa capacidad de adaptación.

–¿Era consciente de que Manolo Gaspar le tenía en muy alta estima sin conocerle?

–No, lo cierto es que no. Soy una persona que está alejada de lo que los demás puedan pensar de mí. Me centro en mi trabajo, en el día a día. La opinión de Manolo la tuve cuando hablamos en la primera reunión. Ya hubo feeling entonces.

–¿Le ha hecho mejor equipo del que le prometió?

–Sí, y creo que estamos en una línea muy similar de cómo queremos que el equipo juegue y el perfil para cada posición. Creo que la dirección deportiva y la secretaría técnica han hecho un trabajo fantástico y tenemos el mejor equipo dentro de nuestras posibilidades.

"Desde que llegué creo que he hablado prácticamente todos los días con Manolo Gaspar”

–¿Qué peso específico ha tenido en la confección de la plantilla? Conoce bien a la mitad de los que han llegado.

–Esto es un trabajo en equipo. Ni tiene sentido que el entrenador y el director deportivo vayan cada uno por un lado. Es un trabajo en equipo y tiene que haber comunicación estrecha y un hilo directo para tratar de tener éxito. Desde que firmé por el Málaga creo que he hablado con Manolo casi todos los días. Sabemos lo que pensamos cada uno.

–¿Sus anteriores directores deportivos eran como Manolo?

–He tenido suerte y ha sido muy similar. Sí que Manolo por su carácter y manera de ser es más cercano y eso facilita todo.

–Cufré, Víctor Gómez, Antoñín, Sekou… Son nombres de mirar hacia arriba.

–Lo que hay que mirar es a cada partido. Es una categoría muy complicada. Mirar a medio o largo plazo te hace equivocarte. Cada partido es complicado. Lo vimos en Ibiza o en Almería, donde hacer un gran partido no nos dio puntos. Segunda es la categoría de los errores, hay muchos equipos que juegan para aprovechar el error del rival y el que los aprovecha es el que gana. No gana siempre quien más lo merece, pero creo que jugando como lo hemos hecho en muchos de estos partidos, vamos a estar más cerca de ganar que de perder.

–Se está generando mucha ilusión.

–Es normal después de los dos o tres años que ha pasado el club. Es normal que se vaya generando ilusión por cómo va jugando al equipo, porque a la gente le gusta lo que ve y los resultados van saliendo más o menos. Es consecuencia de lo que está haciendo el equipo y que eso suceda siempre es bueno.

–Las expectativas y los picos emocionales, ¿dificultan la gestión de grupo?

–Va a haber altibajos, eso es así. Esta categoría es una montaña rusa. A veces está arriba y otras abajo y lo único que se puede hacer es trabajar. No te lo puedes creer ni para bien ni para mal. Ni todo es blanco ni todo negro. Cada uno tiene que centrarse en lo que tiene que hacer.

–¿Entendería que le pidieran luchar por subir este mismo curso?

–Entendería que la gente pidiese eso si fuésemos uno de los grandes presupuestos de LaLiga o el club estuviese asentado. Este club hace poco estaba jugando Champions, pero también hace menos, cerca de desaparecer. Hay que tener los pies en el suelo e ir dando pasos para que el Málaga vuelva a ser lo que fue. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí y ya la competición nos pondrá en nuestro sitio. El objetivo se verá faltando uno o dos meses, a ver por lo que podemos pelear.

–Da la sensación de que usted piensa que se puede hacer algo más.

–Yo pienso que se pueden ganar los tres próximos puntos que son los de la Ponferradina. Eso es lo realmente importante. En el momento que nos desviemos de eso, es posible que perdamos el siguiente encuentro. En esta categoría cada partido te obliga a estar centrado porque cada equipo te puede pintar la cara.

–Lo cierto es que en casa están casi intratables y fuera no ha ido tan bien.

–El único partido en el que el equipo fue superado, fue en Ibiza la primera media hora. Ahí sí fue superado. No estoy contento con lo que vi, no me gustó para nada. El resto creo que dimos buen nivel. El día del Mirandés nos caímos físicamente en los últimos 20 minutos y sufrimos, lo pasamos realmente mal. En Almería perdimos por detalles, creo que hicimos 90 ó 91 minutos muy buenos y para siendo merecedores de algo más que un punto. Estamos en una buena línea, aunque siempre hay cosas que corregir.

–Ahora vienen dos salidas ante los dos primeros, ¿qué nivel de importancia le da?

–Normalidad. Dos salidas, seis puntos. Tenemos que centrarnos en Ponferrada y sacar los puntos que podamos. Viene de hacerlo bien temporadas atrás y en esta también. Ha cambiado muchos jugadores pero han dado un salto de calidad con respecto a sus plantillas anteriores. Para conseguir algo tenemos que estar a nuestro mejor nivel.

–¿Está siendo difícil la gestión y el reparto de minutos?

–No está siendo difícil, tienen claro cuál es mi idea y mi pensamiento. Estoy muy contento con toda la plantilla, muy contento. El rendimiento es el que va a hablar, quién va a jugar más o menos. Si el once cambia poco de aquí al final será una buena señal para todos. Aquí lo que buscamos es el bien común, que el Málaga tenga el mayor número de puntos posibles y que juegue lo mejor posible. Esto es fútbol, no lo he inventado yo, el que no juegue le toca trabajar y seguro que llegará su momento. Los objetivos no los consiguen once o diez jugadores, los logran los 22, 23, 25 jugadores que están aquí. La gente que menos minutos tiene es la que te marca el nivel real de la plantilla.

–Su Málaga juega a un nivel de intensidad altísimo, un despliegue físico tremendo, pero todavía no parece que estén todos al máximo de capacidad. ¿Cuándo llegará a su tope? ¿Se puede aguantar así todo el curso?

–A nivel físico espero que aguantemos y aguantemos mejor. Lo que cuenta no es correr, es correr bien. No es correr más que el rival, sino mejor. Eso es lo que estamos tratando de trabajar, ir mejorando en nuestra idea, que el jugador vaya entendiendo mejor el juego. A partir de ahí, la intensidad y las carreras van a ser las mismas porque vamos a estar aquí nosotros para exigirlo, pero a lo mejor son de menos distancia porque los jugadores estarán mejor colocados. Tenemos que incidir en eso. Por supuesto que puede estar así todo el año y esperemos que mejor.

–Apuesta por un Málaga valiente, pero no es un kamikaze.

–Quiero un equipo equilibrado, lo intentamos. ¿Somos un equipo atrevido? Bueno, está claro que pocos equipos habrá que lancen un presión tan alta como nosotros, pero lo hacemos convencidos de que es el camino para conseguir victorias. Pero al final, si lanzas una presión alta pero no estás coordinado o juegas con un rival que sale de manera sencilla, de poco va a servir. El equipo tiene que ir cogiendo los conceptos y a raíz de ahí crecer como equipo y que los puntos nos vayan afianzando las ideas.

–El equipo a veces es un acordeón.

–Esa es una de las cosas que queremos, que nos coordinemos. Echamos muchas horas de trabajo para intentar ayudar a los futbolistas, con vídeo individual, colectivos, trabajo en campo. Está bien que la gente lo vea y que el jugador sepa que ese trabajo que hace ayuda a obtener su mejor rendimiento.

–El otro día hubo un cambio en la portería que ha generado debate, ¿sabía que eso pasaría?

–Siempre que hay un cambio en la portería hay debate, es normal y lógico. Pero nosotros todas las decisiones que tomamos son pensando en lo mejor para el equipo, queremos el bien común. Tenemos tres excelentes porteros. Dos que están a un nivel altísimo como son Dani Martín y Dani Barrio y luego un tercero que tiene una proyección muy buena como es Santos. Estamos muy contentos con esa posición y tranquilos.

–De Antoñín se espera mucho, pero el otro día se le vio ansioso, ¿le están pudiendo las ganas?

–Puede ser. Eso pasa. Yo he tenido jugadores que les ha ocurrido lo mismo en otros sitios. Cuando vuelven a sus casas, con esas ganas que tienen de demostrar, en su club y su ciudad… pero bueno, he hablado con él en varias ocasiones y tenemos claro que va a ser un jugador importante para nosotros. Lo que tiene que hacer es estar tranquilo, seguir entrenando, coger las ideas que queremos lo más rápido posible. En el club y en el cuerpo técnico tenemos mucha confianza depositada en él y lo único que tenemos que hacer es ayudarle para ver su mejor nivel.

–¿Es físico o psicológico?

–Él físicamente está muy bien, y trabajando para el equipo. El otro día en el segundo gol se sacrificó en la defensa de una situación de centro lateral en la que hace un despeje magnífico y de ahí viene la acción posterior de Brandon. Está poniendo todo de su parte para que las cosas salgan, pero no es sencillo volver a su casa, toda la ilusión que se genera no sólo en él sino también en su entorno. Tiene que aprender a convivir con ello y dar rendimiento desde la tranquilidad.

"En el amistoso de Granada ya sabía que Kevin estaba para ser titular; está poniendo todo de su parte”

–¿Cuándo supo que Kevin estaba para ser titular?

–En el partido de Granada vi que podía ser un jugador importante en este inicio. Lo está siendo. Hablo mucho con él. Su rendimiento es el que le va a dar más o menos minutaje. Hasta el día de hoy creo que ha hecho muy buenos cinco partidos y está en el camino. Tiene personalidad, la capacidad de escuchar y aprender, sabe que le queda mucho todavía. Y aquí estamos nosotros para ayudarle a que mantenga esa regularidad.

–Pero confiese que cuando hizo un sombrerito en el área en el 46’ se puso usted malo.

–Ya le conocemos, no nos sorprende, es un jugador diferente.

–Para atrás también está corriendo y recuperando buenos balones.

–Todo el mundo que le conoce bien y le lleva viendo años, está sorprendida por la capacidad defensiva que está mostrando. Con nosotros es innegociable el trabajo y el orden.

–En Almería le buscaron y pudo costarle caro, pero también hay que destacar que no se arruga.

–Tenemos claro que tiene mucha personalidad, que no se arruga, que no le importa que haya gente en la grada, que la va a pedir siempre. Aquel día sabíamos que en cualquier momento nos podía dejar con diez y decidimos no asumir ese riesgo. Eso también es algo que tiene que aprender, a controlar sus emociones y manejar esas situaciones con tarjeta. Lo hemos hablado con él.

–En una rueda de prensa señaló que con algunos canteranos se había ido quizás muy rápido. ¿Está menos contento con el nivel defensivo y táctico que con el nivel ofensivo?

–La Academia del Málaga tiene excelentes jugadores, no los voy a descubrir yo. Conozco muy bien a los del filial y a algunos del juvenil, que pronto iré a ver sus partidos para conocerles mejor. Este es un sitio donde se trabaja muy bien y los jugadores tienen muchísimo talento. Pero por la situación reciente del club se le han adelantado procesos a jugadores a los que les ha llegado muy pronto estar con el primer equipo. Algo que ellos han podido pensar que les venía bien, ha sido todo lo contrario. Podían pensar que eran jugadores del primer equipo pero en realidad lo que sucedía es que no tenían minutos en ningún lado. El jugador joven tiene que jugar. Para seguir su proceso de formación es jugar todas las semanas. Eso lo tenemos claro, por ese motivo hay futbolistas que están ahora con el filial. Jugando con ellos, entrenando con ellos para asentar sus cabezas y que sepan dónde van a jugar cada semana. A partir de unas semanas volverán a subir otra vez chicos del filial en ciertas para aumentar su competitividad y que estén adaptados a lo que nosotros queremos.

–Para evitar casos como el de Larrubia.

–No vale de nada que yo me lleve siete jugadores de viaje a Ponferrada y no tengan minutos. Eso no ayuda a nadie. Vamos a llevar a quien pensemos que puede ser importante en una convocatoria o en un partido. Si no, jugarán con el filial. Eso no quiere decir que no estemos pendientes de ellos. Nosotros vemos todos los partidos del Malagueño y pendientes de los que estén llamando a la puerta. Somos conscientes de que hay jugador muy buenos, pero también tenemos en el primer equipo gente que ofrece un buen nivel.

"Antes de llegar ya había visto al juvenil en Copa de Campeones y lo que quedaba de fase final del Malagueño”

–¿Habla mucho con Funes?

–Todas las semanas hablamos. Tenemos reuniones, preguntamos por todos los jugadores, cómo se encuentran. Es nuestro trabajo, estar coordinados y pendientes del equipo filial.

–Usted se empapó del juvenil y algo del filial cuando todavía no había casi ni aterrizado.

–Antes de llegar ya había visto los partidos de Copa de Campeones por el canal de YouTube del club. Los vi todos y también lo que quedaba de fase final del filial, para conocerlo un poco más, ver qué jugadores podía llevar en pretemporada y estar al día de lo que me iba a encontrar.

–¿Su modelo de club pasa por hacer que todas las categorías del club jueguen de la misma forma o es más de que aprendan diferentes hábitos y estilos?

–Siempre habrá contradicciones. No hay una manera única de formar a jugadores para el primer equipo. Mi manera de pensar es que en cuanto a sistema de juego no tienen por qué jugar todos igual al primer equipo. Es enriquecedor que tengan su manera de funcionar y sus ideas tácticas. Pero sí tiene que haber una metodología común, la misma exigencia técnica, táctica y física, con objetivos claras.

–En estos cinco partidos el Málaga ha parecido un equipo mejor con Roberto en el campo.

–Hemos hecho muy buenos minutos con él y sin él, pero quizás él puede ser una sorpresa para muchos porque ha saltado directamente del juvenil sin pasar por el filial. En la pretemporada se ha ganado el derecho a estar aquí y en el día a día se está ganando los minutos que está obteniendo. Que la gente tenga claro que aquí no se regala nada.

–Es muy completo.

–Tiene muy buenas condiciones y también mucho margen de mejora. Tenemos que ir puliéndole.

–¿Es Escassi el hombre más difícil de sustituir en el Málaga ahora mismo?

–No hay ningún jugador insustituible, eso es lo que creo. No creo que en los jugadores a nivel individual, estamos en un deporte colectivo y aquí lo que prima es el equipo. Y el nuestro es de garantías, podemos competir contra cualquiera pero no podemos despistarnos.

–Escassi es precisamente el futbolista de equipo por antonomasia.

–Su carrera le ha ayudado a entender mejor el juego. Hay jugadores que a medida que pasan los años su posición puede ir avanzando y otros que se van retrasando. Los que acaban jugando en posiciones más avanzadas es porque su interpretación del juego a lo largo de su trayectoria le ha llevado a ello.

–¡Qué alegría para un entrenador tener futbolistas que entienden el juego!

–Sí, nosotros siempre queremos jugadores inteligentes, es más fácil de entrenar. Pero también tiene que haber de todo. Se necesitan jugadores pasionales, eléctricos, con desparpajo, desequilibrio. Por suerte en esta plantilla tenemos perfiles de todo tipo.

–¿Cómo fue pasar la Covid?

–Como para olvidarlo. Si algo nos ha enseñado esto es que de nada vale tener mucho dinero, ser alguien muy importante. Todos somos personas, todos podemos sufrir, todos podemos ver cómo de la noche a la mañana nuestra vida cambia. Es una lección de humildad y de que tenemos que adaptarnos a los cambios. Han cambiado muchas formas de hacer las cosas, de trabajar, de convivir. Puedes sufrir una pérdida familiar importante y tienes que hacerte a ello rápido… Ha sido un mal sueño que, por suerte, parece que poco a poco está acabando. Ojalá algún día podamos contar lo que hemos pasado habiéndose acabado de una vez.

–Por cierto, ¿cómo le va a su hermano? Dani López, ya retirado.

–Muy bien, dejó de jugar para meterse en la dirección deportiva, sino seguramente seguiría jugando porque le encanta. Pero también lo que hace ahora. Está en uno de los clubes más modestos de la Segunda RFEF, que el año pasado se quedaron a puntito de meterse en la Primera. Este año ha empezado muy bien, conoce a todos los jugadores. En esas categorías en las que yo ahora me muevo un poco peor, le llamo por teléfono y le pregunto por futbolistas. Se merece que le vaya bien porque es un currante.

–¿Discuten mucho de fútbol?

–Sí [Risas]. Me dice que soy un enfermo, que no paro de ver partidos y de analizar partidos a nivel táctico. Él se dedica más a ver a los jugadores de manera individual. Nos gusta el buen fútbol y ver cómo mejorar a los equipos.

"No sabría decir cuántos partidos veo a la semana, pero sí suelo ver los once de cada jornada”

–¿Cuántos partidos ve a la semana?

–Uf, no sabría decir el número. Sí que intento, sobre todo cuando jugamos en casa, ver todo lo que puedo de la jornada en directo de la categoría y a lo largo de la semana intento ver los once partidos. Lógicamente del rival todo lo habido y por haber, los cortes que nos preparan Capa y Pedro, desgranarlo al máximo para encontrar el detalle que nos pueda dar la victoria.

–¿Le gusta la tecnología aplicada al fútbol?

–Me gusta pero no soy una persona que tenga una enorme habilidad con la tecnología, pero me gusta aprender porque hay que aplicarla, es importantísimo estar actualizado a día de hoy. Por suerte tenemos a Capa como analista que es informático y está a la última en todo. También a Pedro, que es uno de mis asistentes, y a Julio les encanta la tecnología y son los que nos ponen al día a los demás.

–¿Con quién habla más de fútbol?

–Con el cuerpo técnico, de verdad. Somos un grupo que lo pone todo sobre la mesa, debatimos, hablamos. Me gusta escucharles y luego tomar la decisión, pero siempre sabiendo la opinión de cada uno. Aquí hemos encajado muy bien con las personas que ya estaban. Muy cualificadas en lo profesional y grandísimas personas. Congeniamos bien. Me gustar escuchar a mi gente, no suelo pedir consejos fuera.