Cayetano Quintana Hernández (Huelva, 1993) es un tipo sencillo. La conversación con él resulta natural, honesta como su fútbol. Le vigilan con la lupa del nueve pero no es un simple delantero. Es un currante con maneras de artista. Hay quien ya no lo recuerda, pero durante los primeros partidos el Málaga era Caye y diez más. La lesión de Chavarría provoca que los focos apunten directamente hacia él. Está preparado porque sabe que el fútbol trasciende los análisis simples.

–¿Nota que ahora hay más miradas puestas en usted?

–Cuando se lesiona un compañero que juega en tu posición y es importante pues es verdad que se habla más de lo que pueden dar los demás. Puede haber más miradas o no, pero eso no me tiene que influir en nada.

–La baja de Chavarría es importante, pero ante el Sabadell el Málaga respondió bien.

–Todos los jugadores son importantes, no conozco ningún futbolista que te gane partidos solo. No solo en el Málaga, prácticamente en todos sitios. En el mundo sólo hay uno que te gana los partidos solo y es Messi, los demás tenemos que poner nuestro granito arena dentro del grupo para aportar lo máximo posible. Ante el Sabadell creo que hicimos, ya lo dijo el míster, uno de los mejores partidos de la temporada. A seguir dando pasos hacia delante en todos los sentidos.

–Le quitó el gol Mackay en aquel remate de cabeza.

–Sí, hizo una buena parada, pero lo importante era sumar lo tres puntos y lo conseguimos. Ante el Logroñés vamos con la misma mentalidad.

–Parece que se todo se focaliza ahora en la figura de un solo delantero, pero durante varias jornadas funcionaron bien al principio, se complementaron perfectamente usted y Chavarría por ejemplo.

–Como punta es verdad que ha estado jugando más él, yo he hecho otro tipo de funciones porque el míster así me lo ha pedido. Más trabajo de banda o más en esa especie de trivote en la mediapunta, pero bueno, al final yo creo que con Pablo me entendía bien. Era un jugador importante para nosotros, pero ya no tenemos que mirar atrás sino mirar a ver lo que podemos sacar de cada jugador para terminar bien el año y afrontar los partidos que quedan con la máxima ilusión.

–¿Cómo valora su temporada?

–A nivel personal antes de la lesión creo que estuve a muy buen nivel, pero luego es cierto que me ha costado rendir un poco más en esa posición, en ese sitio en que esto más desubicado. Es verdad que yo soy punta y no es lo mismo que jugar en banda o en un trivote. No es que me sienta incómodo, sólo que a lo mejor tu nivel no es el máximo como cuando juegas en tu posición natural. Yo siempre intento darlo todo y estar al máximo, pero después de la lesión entre molestias y eso me ha costado más alcanzarlo. Pero creo que el otro día estuve bien y esperemos seguir dando nivel y alegrías al Málaga.

–Juega un poco en su contra poder hacer tantas cosas en el campo.

–Lo he hablado varias veces con el míster. Está contento de tener un jugador polivalente, que pueda jugar en varias posiciones. Y a mí me gusta intercambiar y jugar en varios puestos, aunque sea punta, pero no me disgusta jugar en banda o mediapunta y para mis compañeros también, no sólo mirar el ego personal, poner todo al servicio del equipo. Soy un jugador sacrificado en eso y me esfuerzo para que sean mejores mis compañeros.

–Usted juega para el equipo, pero al considerarle delantero se le juzga por los goles. No es el primero al que le ha pasado en Málaga.

–Nos miran por ese aspecto, el delantero vive siempre del gol. Yo he hecho goles toda mi vida jugando de igual manera. Ningún jugador de nuestro equipo pasa de los cuatro goles. No es que sea fácil hacer goles. No tenemos 20 ocasiones por partido, por decirlo de alguna manera. Me preocuparía más si tuviera cuatro mano a mano y los fallara a hacer lo que hacemos y ganar por 1-0, o simplemente ganar. Es un poco, con perdón de la palabra, putada que te midan por ese aspecto. Pero en el entorno del fútbol, el que entiende, mira mucho más allá, no sólo los goles. El que ve los partidos ve muchas más cosas que sólo eso.

"Scepovic viene con muchas ganas y aportará experiencia en un equipo joven"

–¿Qué le parece la llegada de Scepovic?

–Muy bien. Al final todos los que vengan a sumar, buenos son. A conseguir el objetivo, que somos pocas fichas y no podemos permitirnos dejar una ficha libre por lo que pueda pasar. Siempre hay sanciones, lesiones, por desgracia. Tener una ficha ahí que podemos aprovechar… El club ha hecho bien.

–¿Qué cree que le puede aportar al equipo?

–No lo he visto mucho, porque hemos entrenado un par de veces nada más. Se ve un jugador experimentado. Ha estado en varios clubes en España y también fuera. Viene con muchas ganas según he visto y seguro que nos aporta mucho trabajo y experiencia, que también es importante en un equipo tan joven como somos nosotros.

–¿Había estado alguna vez en un vestuario con tanta gente joven?

–Pues no tanto. Aquí entrenan mucha gente de la cantera con nosotros, están en el día a día, son como del primer equipo. Es raro el día que no vengan ocho o diez a entrenar con nosotros. Con el hándicap de las fichas tienen esa suerte de poder trabajar con el primer equipo y lo tienen que aprovechar.

–¿Qué le parece Loren?

–Loren me gusta mucho. Es un chico con ganas, con buenos movimientos y creo que también con buena cabeza. Espero que le dé muchas alegrías al Málaga. Creo que está centrado y si las cosas van bien, le dará esas alegrías.

–¿Cómo es el ambiente? ¿Le recuerda a algún vestuario en el que haya estado?

–El vestuario que más me sorprendió cuando llegué fue el del Cádiz, porque había una química que era una pasada. Aquí con el tema del Covid tenemos menos trato cercano, no podemos estar más tiempo juntos. Pero también tiene su química y eso se ve en el campo. Todos corremos los unos por los otros, parece una familia. Los resultados vienen también gracias a eso.

–Habla del Cádiz, tiene un año más de contrato allí. ¿Sigue pensando en volver a Carranza?

-Tengo uno más, pero quiero terminar esa temporada y luego ya se verá. Allí he sido muy feliz, pero ya veremos qué pasa de aquí a verano. No quiero anticiparme a nada, soy de vivir el presente. Y el presente es el Málaga.

–¿Ha contactado alguien con usted?

–Con el Cádiz tengo relación porque hablo con ellos de vez en cuando, se preocupan por sus cedidos. Y de otras partes no quiero saber nada de momento, hasta que no finalice la temporada. Estoy trabajando para conseguir los objetivos del Málaga y lo que pase son cosas que hablaré con mi agente.

–¿Manolo Gaspar le ha dicho alguna cosa?

–Con Manolo hablo bastante, no porque tenga interés, sino porque hay buen feeling. Él tiene que trabajar para hacer un equipo el año que viene. Sabe mi situación y tampoco puedo decirle mucho más porque tengo contrato con otro club. Lo primero es conseguir los 50 puntos del objetivo principal y a partir de ahí se irá viendo. Queda mucho tiempo de aquí a verano y muchos meses por delante. Estoy seguro de que Manolo hará un gran trabajo para el año que viene como ha hecho para este.

–Lógicamente no dejará de mirar a su Recre.

–Es el club de mi ciudad, el club donde crecí, donde tengo muchos amigos. Lo sigo, intento ver todos los partidos que puedo y ahora mismo con un poco de pena porque no están saliendo las cosas como querrían. Es una pena, es un club histórico y con una masa social increíble. Y donde se vive muy bien. Espero que salga de este bache y llegue lo más arriba posible.