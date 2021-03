Matos: "Pertenezco al Cádiz, pero no le cierro las puertas al Málaga"

Habló de presente pero también de futuro José Joaquín Matos en una entrevista en La Jugada de Málaga de Canal Sur Radio. El futbolista se deja querer: "Yo soy claro. A día de hoy pertenezco al Cádiz en propiedad, me queda otro año más. Pero yo no le cierro las puertas al Málaga, lo he dicho en otras ocasiones. Estoy feliz, he vuelto a disfrutar del fútbol. Por qué no. No se puede pensar más allá del día a día, voy poco a poco. Quedan 14 jornadas, quiero ayudar al equipo en lo que pueda y por qué no el año que viene estar aquí".

"No me puedo quejar, estoy muy a gusto. Muy tranquilo, disfrutando de todo. Después del año pasado que no tuve la suerte de competir como me hubiera gustado, llegar aquí y hacerlo de esta manera… muy bien. los resultados ayudan, pero siempre hemos estado tranquilos porque veníamos trabajando muy bien aunque no salieran los resultados. El equipo ahora lleva una racha buena, fuera de casa creo que hemos merecido más en los dos últimos partidos. Este es el camino, el que traíamos y el que tenemos que seguir. Queda lo más bonito, lo más importante", continuó el lateral sevillano.

"Frustra mucho", dijo sobre las derrotas que llegan con el Málaga siendo mejor, añadiendo: "Ojalá vierais los entrenos para ver cómo trabajamos. Cuando pierdes de la manera que venimos perdiendo estos últimos partidos, mucho más. En Mirandés el equipo estaba súper frustrado, era una manera injusta de perder. Tengo experiencia en la liga y son partidos en los que todos los equipos nos jugamos mucho, y ahora más. De aquí al final, al haber tanta igualdad, los detalles van a marcar la diferencia. No podemos permitirnos errores".

Lo cierto es que la mejoría del Málaga también coincide con la suya personal: "Yo sabía que al final es muy jodido estar un año parado. Después de una lesión tan grave sabía que me iba a costar trabajo. Soy muy luchador, muy trabajador y siempre lucho por dar lo mejor que tengo. Pensando en mí creo que me lo merezco, no he parado de luchar hayan salido las cosas mejor o peor. Cuando antes no salían las cosas bien seguía trabajando y ahora imagínese con ese plus de confianza".

Vestuario

"En la vida lo que hay que estar es a gusto en un sitio. Tú llegas a este vestuario por la mañana y lo que quieres es disfrutar del fútbol. Uno llega con un mal día y siempre hay alguien que te saca una sonrisa. No hay nadie que te ponga una mala cara juegue o no juegue. Salga el que salga te va a dar la cara. En este equipo uno muere por el de al lado. Es fundamental la unión y el grupo, está antes de lo individual. Lo mejor está por llegar".

Ascenso

"Este equipo ha demostrado que por qué no se puede soñar, pero hay que saber que esta liga es muy competitiva, muy igualada. Ahora estamos en una situación privilegiada, pero hay que ir partido a partido. Si ganas el domingo son tres puntos menos para los 50. Si llegan pronto a seguir soñando".