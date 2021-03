Pablo Chavarría pasó por el quirófano en Madrid

Pablo Chavarría fue sometido a una intervención quirúrgica en la clínica CEMTRO de Madrid, siguiendo los pasos que ya anduvo Iván Calero hace unas cuantas semanas. El delantero del Málaga se lesionó en el partido contra el Mirandés y se perderá lo que resta de temporada, de hecho no se espera que pueda volver hasta comenzada la siguiente.

Chavarría estuvo acompañado por el delegado del equipo, Josemi. La intervención se prolongó por un espacio de alrededor de dos horas y corrió a cargo del doctor Manuel Leyes. "Se practicó una ligamentoplastia bajo la técnica HTH, fue satisfactorio y la evolución es favorable", comunicó el Málaga, que añadió que el jugador "pasará esta noche en el centro hospitalario y, salvo imprevisto o contraindicación, mañana jueves será dado de alta y volverá a casa iniciando su proceso de recuperación en Málaga".

El argentino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligaba a pasar por el quirófano. El futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio con la entidad de Martiricos, cuya dirección deportiva sigue pensando en contar con él con vistas a la temporada 2021/2022 pese a este importante contratiempo.

Junto con Juande y Luis Muñoz es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos, aunque su influencia en el equipo y los partidos iba más allá de lo meramente numérico. Ante esa ausencia el club no ha dudado en lanzarse al mercado, donde ha encontrado a Scepovic para ser el tripulante que se quede con la ficha 18.

Le toca armarse de paciencia a Chavarría, que tiene el ejemplo de Calero. El lateral se lesionó en Almería el pasado 13 de diciembre de 2020 y hasta la semana pasada no se asomó por las instalaciones de La Rosaleda para la siguiente fase de su recuperación.

El lateral madrileño tiene claro que debe ser prudente y no caer en la ansiedad. "Prefiero no ponerme plazos, porque cuando te los pones tienes más problemas de coco. Ves que no cumples el plazo, que la rodilla no responde... Lo mejor es no ponerlo, me gustaría estar para la pretemporada. Cuando mi rodilla responda de la mejor manera será cuando demos el paso con el grupo. Vamos por buen camino".