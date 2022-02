"Todos estamos rindiendo por debajo de nuestro mejor nivel"

David Lombán (1987) llegó al Málaga como agente libre con el mercado cerrado el primer año de esta etapa en Segunda. En este tiempo ha podido vivir cosas que hasta entonces no habían sucedido en el fútbol español y formar parte de la resurrección de un club en continua metamorfosis. Ahora, con una especie de crisis de resultados encima, se antoja necesario escuchar la voz del capitán.

-Tiempos difíciles, tiempos de capitanes.

-Sí, para eso estamos. Los capitanes, la gente con un poco más de experiencia. Tenemos variedad en la plantilla tanto a nivel personal como a deportivo. Hay que tirar del carro independientemente de la situación, de si estás jugando o no.

-Cuando se tira del carro es porque algo está atascado.

-Siempre hay que tirar del carro. Hay veces que vives situaciones mejores y otros peores, pero el día a día es fundamental. De cara a los compañeros, de cara al club, hay que dar la mejor versión de cada uno. Eso es lo que intento.

-¿Cómo se han gestionado estos días de mercado, con despido del entrenador incluido?

-Tal y como está el fútbol hoy en día, nosotros quizás hemos sido de los que menos se han reforzado. Es verdad que disponemos de una plantilla amplia, pero bueno, estamos acostumbrados a cambios de entrenadores, idas y venidas de jugadores. Está bastante normalizado. Lo único que deseamos cuando suceden los cambios es que sean para sumar y para mejorar.

-¿El vestuario estaba con José Alberto?

-Es una decisión que se nos escapa a los jugadores, nuestra obligación es entrenar lo mejor posible y ser el mejor grupo posible. Independientemente de quien sea el entrenador, tenemos un grupo ejemplo y en cuanto a actitud no se puede reprochar nada. Ni con José Alberto, ni con Natxo ni con quien esté. Hablo desde dentro. Puedo presumir de que este grupo entrena con una buena actitud cualquier día de la semana.

-¿Entonces qué ha pasado para que cambie tanto el equipo?

-Esto le pasa a todos los equipos, sobre todo en Segunda División. Los equipos viven dinámicas y momentos, son más de 40 jornadas, depende mucho de la cabeza también. Habría partidos en el principio de la temporada que ganamos sin merecer y también otros que perdimos y que merecimos ganar. Asumiendo siempre la responsabilidad, que hubo partidos en los que no estuvimos bien y no hay excusas. Hubo partidos que nos hicieron daño, sobre todo, a final de año. Hablando espero que nos sirva para mejorar y saber dónde tocar para dar pasos adelante.

-¿Dónde está tocando Natxo?

-Yo creo que se pudo ver una diferencia clara del partido de Miranda al de Zaragoza. Tácticamente ha insistido mucho. Es difícil porque en el fútbol no existe el tiempo y el trabajo conlleva muchos días y muchas horas, no es fácil. Pero se nos vio en Zaragoza tácticamente bastante ordenado, con las líneas de cuatro. Independientemente de que el rival nos encerrara en algún momento, creo que la seguridad, la solidaridad y las ayudas... si no llega a ser por el penalti, dentro no estábamos del todo incómodos.

-¿No le viene mejor a este equipo defenderse a base de posesiones largas?

-Bueno, creo que tenemos mucha variedad. Si es verdad que hay bajas de gente presumiblemente importantes, pero creo que todos los somos, que la plantilla está equilibrada y que hay perfiles para jugar el modelo que quieras. Es verdad que ofensivamente tenemos a gente de talento que quizás, optimizando la posesión y teniendo recursos ofensivos, sufrirás menos. Pero claro, hay que ir a la raíz de todos y no encajar goles. Hay que ser sólidos defensivamente.

"El mensaje de Manolo al vestuario es de exigencia; nosotros también somos exigentes”

-¿Acabará este equipo entre los 10 primeros?

-Lo hablamos hace no mucho y yo soy de los que pienso que no es sensato pensar a largo plazo. El club ahora es un club más estable, que va dando paso pequeños hacia delante. Tampoco hay que olvidar de dónde venimos. Hay que ser exigentes con uno mismo y con la plantilla. ¿Tiempo? Hay tiempo para todo, pero lo primero es pensar en vaciarnos en el partido más próximo. A medida que vayamos sumando, veremos dónde llegamos. La idea es mejorar lo del año pasado. Deportivamente también hay que ir creciendo. Si los resultados no van bien, el club no va a ir bien.

-¿Qué mensaje ha transmitido Manolo Gaspar al vestuario?

-De exigencia. Pero es que nosotros también somos exigentes. Si nos vieran entrenar, de la forma que nos apretamos, de la forma en que se apoya... Es un grupo que en cuanto a actitud no se le tiene que decir nada. Todos podemos mejorar y ahí es en lo que hay que insistir. Manolo desde el primer día apoya a los jugadores. Muchos son sus apuestas y los ha firmado porque cree en ellos.

-La sensación actual es que todos los jugadores están por debajo de su mejor nivel.

-Estoy de acuerdo. Podemos estar en cuanto a rendimiento por debajo del nivel que cada uno tenemos. Ahí está lo difícil en el fútbol. También se ve en otros equipos, que tienen jugadores rindiendo por debajo de su nivel. Tenemos que encontrar el punto. Lo más difícil en el fútbol es que todos rindamos por encima de nuestro nivel al mismo tiempo. Pero vamos a ver si lo conseguimos.

-¿Hay casos de indisciplina en el vestuario?

-Puedo asegurar que es de los vestuarios más buenos en los que he estado en cuanto a disciplina o unión. Puede llegar uno tarde porque no se da cuenta o tal. Cosas normales. No es un grupo indisciplinado, es muy profesional. Todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Nunca ha habido ningún jaleo.

-¿Qué Málaga vamos a ver ante el Almería?

-Viene un equipo potente, hecho para ascender directo, con un potencial económico enorme. Pero estamos en casa y queremos volver a lo de antes, a sentirnos fuertes, a ser un rival incómodo, ser más protagonistas, tener más balón, dominar varios aspectos del juego y controlar un poco más los partidos. Habrá momentos en los que sufrir, porque es un buen equipo y apretará, y ahí tenemos que intentar dar la sensación de máxima seguridad. A ver si nos imponemos tanto con balón como sin él.

-Llega con Sadiq, que ya saben cómo se las gasta y del que son muy dependientes.

-¿Quién no depende de un tío que te mete 20 ó 30 goles? De todas formas es una plantilla hecha para que no se noten las bajas, pero esto es Segunda y, como decía antes, todo el mundo tiene malas dinámicas. Si no estás bien te van a hacer daño.

-¿Le deben un triunfo a La Rosaleda?

-Siempre que jugamos en La Rosaleda necesitamos darle una victoria a la gente, jugar aquí es una pasada, cómo animan y apoyan. Intentamos dar siempre la mejor versión, pero hay veces que no nos llega. Pero tratamos de dejarnos lo máximo en el campo. Estarán algo decepcionados por los resultados recientes, pero tenemos ahí un reto para jugadores, volver a lograr esa comunión y que la afición esté orgullosa de los jugadores, de venir al campo.

-En el plano personal, ¿cómo se ve Lombán?

-Bien, al final el rendimiento individual va ligado al colectivo. Siempre es más fácil entrar y jugar en una dinámica buena que en una mala. Siempre traté de ser el mejor ejemplo para los compañeros en el día a día, Entrenar y prepararme lo mejor posible. A veces es duro ver que entrenas y entrenas y no participas, más allá de tu rendimiento. Mentalmente hay que trabajar también, pero para eso estamos, para tirar del carro como decíamos antes.

-No tiene oferta de renovación, ¿cuál es su plan? ¿Tiene ofertas o la idea de seguir?

-Como en la vida, a medida que vas cumpliendo años y ya tienes una edad, disfrutas más el día a día. Cuando eres joven piensas más a largo plazo, en llegar lo más lejos posible, pero con la edad que tengo me gusta mucho el fútbol e intento disfrutar lo máximo el día a día. Y cuando no te va bien vuelves a casa mosqueado. En base al trabajo, a la evolución que tenga durante el año, a los resultados, los partidos que juegue, tomaré una decisión, pero no me permito pensar en verano o cuando acabe contrato, sólo me permito levantarme y volver a entrenar.

"Andrés Caro tiene algo muy bueno: su cabeza; no sé cuál será su techo, pero las bases yo creo que las tiene”

-Dicen que usted es un enamorado de esto y que seguirá jugando aunque no renueve.

-No lo tengo pensado. No he puesto plazo a la retirada, eso significa que tengo ganas de seguir. En el momento en que un jugador se marca un plazo límite es cuando ya ve el final. Yo de momento no me lo he puesto. Si es aquí, pues ya he dicho que es el club en el que más años he estado a nivel profesional, pero depende de muchas cosas. De la situación, de si están contentos conmigo o no, de muchos factores.

-¿Tiene un plan alternativo?

-Me gusta el fútbol, estoy estudiando un máster de gestión de entidades deportivas. Eso ya te indica que estará un poco relacionado con el fútbol, no sé en qué lugar. Llevo toda la vida ligado a esto y es de lo que más conocimientos tengo y y sé. No me voy a poner con 30 años a estudiar arquitectura, iría en desventaja. Veremos.

-Ha visto desfilar a unos 100 futbolistas desde que llegó al Málaga, se dice pronto.

-Sí, muchos, y si vas a la carrera, todavía más. Es como lo del mercado, estamos acostumbrados a que entre uno, salga otro. Recuerdo mi segundo año en Granada, que vino un dueño nuevo y llegamos a tener una alineación con once nacionalidades diferentes. He visto mucho.

-Decía Andrés Caro el lunes que está muy atento a los consejos de Lombán entre otros.

-Andrés tiene algo muy bueno, aparte de su talento y condiciones porque sin ellos no estaría entrenando con nosotros a su edad, que es su cabeza. Tiene capacidad para escuchar, para retener y aprender a una velocidad rápida, y eso le va a dar margen de mejora. Luego no sabemos dónde estará su techo, pero las bases yo creo que las tiene. Sólo depende de él, de su mentalidad y sus condiciones para ver dónde llega, pero es un tío que merece la pena.