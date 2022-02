Antoñín: "Nunca pedí salir del Málaga CF"

Antoñín Cortés compareció en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda para dar su versión de los hechos en relación a lo sucedido en el mercado invernal, en el que el futbolista pidió salir del Málaga, cuestión que ahora niega con rotundidad. “Hubo opciones en el mercado de invierno de una posible salida. Me tiró más el corazón, estoy donde quiero estar y estoy supercontento de que el míster confíe en mí y de devolverle la confianza haciendo goles”, comenzó.

“Fue un mes raro para mí. Los futbolistas tenemos muchas decisiones que tomar a lo largo de nuestra carrera. Quería estar aquí, estoy aquí, hubo opciones para una posible salida, no que yo lo pidiese. No pedí salir en ningún momento. Hablé con el club porque había opciones de poder salir y si el club estaba de acuerdo íbamos a salir. Al final puse en una balanza lo que es el corazón y decidí quedarme porque donde quiero estar es en el Málaga”, prosiguió Antoñín.

José Alberto salió en rueda de prensa desvelando que el futbolista le había pedido salir (si bien cuando lo hizo al jugador ya se le habían caído sus mejores opciones). Antoñín aseguró que ni se había enterado de esas palabras: “En ningún momento pedí salir del club. Sí es verdad que hablamos de varias cosas porque salieron ofertas. No estaba jugando, los futbolistas somos ambiciosos y queremos jugarlo todo. Simplemente eso, no pedí salir, simplemente una solución, pero no pedí salir. Me estoy enterando por vosotros de que José Alberto dijo que pedí salir. La única verdad es que no pedí salir”.

No sólo desmintió al ya ex entrenador, también al director deportivo, Manolo Gaspar, que afirmó que Antoñín se había equivocado. La polémica también llegó a redes sociales: “Se ha hablado mucho de ese tuit, pero en ningún momento me refería a nada del club ni mucho menos. Nunca haría eso. Se ha podido interpretar mal, todos tenemos una vida privada. Nunca nos preguntan, se sacan conclusiones sin saber la verdad. Pertenece a mi vida privada y nada más”. Si bien gente de su entorno sí se refirió directamente al Málaga al hilo de este asunto.

“Todos los jugadores estamos súper implicados. Si aquí hay algo no implicado, al que más le dolería es así porque soy malagueño. Esta es mi casa. Todos tenemos una vida privada, pero al final se sacan cosas y conclusiones que no son las verdaderas. Todos tenemos una vida privada y eso es difícil comprender para mucha gente, pero aquí estamos todos implicados”.

Natxo González

“Al final ha venido un nuevo míster que me ha dado la confianza. Lo aproveché con un gol y eso te da un plus. Estoy muy implicado, el Málaga es mi casa, es mi vida, es todo. Quiero hacerlo lo mejor posible este año”.

El gol en Zaragoza

“Recibí el balón de Roberto tras un robo, decidí ir hacia adelante, hice gol y lo celebré con mucha rabia. Muy contento. Todos los delanteros o extremos queremos meter goles. Lo necesitaba por el plus de confianza que nos da. Lo celebré con mucha rabia porque tenía muchas ganas. El Málaga es mi vida y si meto gol, muy contento por eso”.

Contrato con el Granada

“Ahora mismo estoy aquí, que es donde quiero estar. El Granada es mi club, tendré que volver pero me centro en este partido, en hacerlo lo mejor posible par cortar esta mala racha”.

Objetivo

“Nos gusta ir partido a partido, estamos en una situación complicada pero nunca se sabe. Hay que llegar a los 50 puntos cuanto antes y luego ya veremos”.