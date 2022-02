Los canteranos aventajados del Málaga CF, bajo la lupa de Natxo

Pellicer contaba que en el Deportivo no era Natxo muy dado a tirar de canteranos porque sí. El propio vasco lo avisó, que irá tirando de los que pueden tener relevancia. Y poco a poco los va viendo a todos de cerca. A los clásicos como Kevin o Roberto hay que sumarles a Andrés Caro y Dani Lorenzo. También ha visto a los porteros y esta semana está contando con Carlos López. Los últimos en sumarse son Ale Benítez y Moussa Diarra, dos de los alumnos aventajados de La Academia.

No ha perdido de vista a los canteranos desde su llegada. Sabe que La Academia es sinónimo de soluciones: “Muy bien, los chicos que tenemos y los que van subiendo en función de necesidades que tenemos están muy bien, me están sorprendiendo. Kevin y Roberto eran más conocidos porque compiten muchos minutos. Andrés Caro, Dani Lorenzo, han subido otros dos chavales hoy... Muy contento, me gusta que tengamos esa gente joven, a nivel de frescura y de hambre. Falta experiencia, pero la experiencia se gana jugando partidos y minutos. Hay chicos con un gran futuro”, aseguró durante su intervención en Canal Sur.