Juanpe: "Todavía no he dado ni la mitad de lo que puedo dar al Málaga CF"

Juan Pedro Jiménez Melero Juanpe (1996) fue uno de los grandes fichajes del Málaga en el pasado verano. Sabe que todavía no ha cubierto las expectativas puestas en él. Tampoco las suyas personales. Este jerezano enamorado de la playa quiere revertir la situación en el play off de ascenso a Segunda División. Y no se detiene ahí. Asegura que sueña con un horizonte mayor, con llegar a la máxima categoría.

-Se acerca el final de temporada. ¿Qué valoración hace?

-Creo que nos está yendo bastante bien, sólo que en este tramo nos está costando un poco más, es la realidad. Ha sido un año complicado por el tema de los lesionados, yo entre ellos. La temporada tenemos que mirarla con optimismo ahora que viene lo más importante. Tenemos que tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien en el trabajo diario. Nos podrán salir las cosas mejor o peor, pero lo estamos intentando. Tenemos muchas ganas de jugar estos tres partidos para prepararnos para afrontar lo que viene. Tenemos que dar lo mejor, es el momento que llevamos esperando toda la temporada.

-¿No escuece ver que hace mucho tiempo que se perdieron las opciones de ascenso directo?

-Tengo muchos amigos en el Castellón que están ahora de celebración. Uno lo mira con envidia sana, pero es verdad que ellos han hecho un año excelente y han batido todos los récords. Toca darles la enhorabuena porque son merecedores de este campeonato que han ganado. Uno se imagina en su posición y da envidia sana. Ahora lo tenemos nosotros en nuestras manos, tenemos que coger buenas sensaciones porque nosotros también podemos llegar a estar así.

"No tenemos que afrontar con miedo los play off, sino liberarnos"

-Están en un bache de juego y resultados, ¿qué pueden hacer en estos partidos para cambiar las sensaciones con vistas al play off?

-Es un tema más mental, de confianza, de liberarnos. No tenemos que ser tan conscientes de lo que no estamos jugando. Quizás desde la inconsciencia atrevernos más, de no estar cohibidos, podemos ganar mucho más. No sentirnos presionados o retenidos. Tenemos que tratar de disfrutar este proceso que nos queda de preparación a los play off. No tenemos que afrontar con miedo los play off, al revés, liberarnos y dar gracias a Dios de que hemos logrado el objetivo de poder luchar por el ascenso. Si nos lo ponen en un papel a principios de temporada, lo habríamos firmado. Tenemos que estar sanos, con confianza, buenos hábitos y fluir. Tenemos muy buen equipo para darlo todo en el momento clave.

-¿Miran ya hacia el Grupo 1?

-Tenemos que mirarnos a nosotros, porque mirándolos a ellos no arreglamos nada. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro, estar concentrados y enfocados en lo que nos viene. No miramos al Grupo 1 ni a nadie. Afrontar cada partido con ambición y listo.

-Entonces no tiene preferencia en cuanto a posible rival.

-No. Todo el mundo sabe que en una eliminatoria esto es fútbol y tenemos que dar la mejor versión. Da igual el equipo que sea, el fútbol es fútbol. Y también está el factor suerte. No miramos a ningún otro equipo.

-De cualquier modo, las opciones que hay son dos filiales o dos equipos hechos para ascender.

-Los filiales tienen energía, ambición y calidad y gente que aspira a estar en Primera División. Los que no lo son, suplen eso con experiencia, saber estar, lectura de juego. Los play off son a vida o muerte, no hay nada que mirar.

-Más allá de que es clave por los desempates, ¿le gusta más jugar las vueltas en casa o fuera?

-Siendo sincero, me da igual. Es verdad que con nuestra gente nos sentimos más arropados y protegidos. Pero ayer ganó el Borussia en París. Vayamos donde vayamos, tendremos a gente nuestra. Lo importante es que estemos despejados y con ideas claras.

-Fue de los primeros en llegar, un fichaje importante y con un contrato largo. La expectativas fueron altas, ¿cómo valora su temporada?

-Vine con mucha ilusión, el club me mostró mucha confianza y tenía claro que quería venir aquí. Empecé bien, haciendo una pretemporada en condiciones. Pero el fútbol es verdad que a veces no te da todo lo que esperas. Cuando mejor estaba tuve varias lesiones. En Castellón me rompí la nariz, que es un factor de suerte. Luego regresé y cuando estaba bien, incomprensiblemente me vuelvo a lesionar. He sido irregular en ese aspecto. Vine con gran ilusión, en mi mente veía un año muy bonito, regular, y en el que iba a jugar mucho. En ese aspecto está siendo para mí un poco duro, sobre todo, mentalmente. Es mucho sacrificio y esfuerzo que no se ve recompensado. No he podido dar la mejor versión de mí y eso me frustra un poco, pero estoy tratando de que no me influya para lo que viene. Vuelvo a estar en buenas condiciones, me estoy cuidando. Uno no quiere estar lesionado, lo pasa mal, pero son cosas del fútbol. Ahora, con mucha positividad y confianza para tratar de devolver una pequeña parte de lo que el club me ha dado en estos partidos si puedo. Sean los minutos que sean, darlo todo. Ojalá aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo, porque al final todo lo que cuenta es ascender. Si asciendes, nadie se va a acordar de lo individual. Ha sido un año frustrante pero toca aceptarlo y ahora a intentar ayudar al equipo y dar mi mejor versión.

-¿Entonces sólo ha sido una cuestión de estado físico y lesiones?

-Cuando estaba bien, me lesionaba. Es verdad que venía de una lesión importante del año anterior. Hablando con los fisios y los médicos se entiende que después de algo así se crea una cierta irregularidad en la musculatura. Quizás por ahí… o porque son cosas del fútbol, pero la verdad es que cada vez que he estado bien, he tenido que parar.

-¿Le había pasado antes?

-Nunca. En los cinco años anteriores he jugado 30 partidos por temporada. El pasado sí que tuve la del tobillo. Muscularmente nunca había tenido nada y en este año me han caído todas.

-El mejor Juanpe está por llegar.

-Obviamente. Siempre. Porque no he dado ni la mitad de lo que puedo dar a este club. Espero dar todo lo que se espera de mí e incluso más, porque tengo condiciones para ello y me siento con confianza de ayudar al equipo, al club y dar muchas alegrías aquí.

-¿Cómo es su relación con el míster?

-Con el míster muy bien, entiende que son cosas que pueden pasar. Él quiere lo máximo de todos los jugadores. Yo entiendo su lado, su postura y él entiende la mía. Al final estamos aquí para ayudar al equipo. El míster conmigo, fantástico, fenomenal. Es cercano y me ha ayudado cada vez que he estado de baja. Me ha demostrado que cuenta conmigo, que soy importante para el equipo. Así lo siento yo desde mi perspectiva, puedo dar mucho más siempre que esté en condiciones físicas.

-¿Le ha sorprendido la Primera RFEF?

-Me ha sorprendido el Málaga. El club, la afición, todo. No siento que sea un club de Primera RFEF, casi ni de Segunda. Hasta en Primera División te diría que es difícil encontrar un club como este, sobre todo por su afición, que es su principal activo. Para mí es un sueño, una alegría. Me siento totalmente futbolista por todos lados en este club. La Primera RFEF se nota cuando jugamos fuera de casa sobre todo. Los campos, los equipos, el juego… Hay más guerra digamos. Tenemos que intentar salir lo antes posible de aquí porque el Málaga se merece estar lo más arriba posible.

-¿Qué recuerda de su paso por Segunda B?

-Las ganas, la ilusión por mejorar, aspirar a lo máximo. Lo principal que tiene que tener un jugador es no conformarse nunca.

-Y algún que otro partido jugó entonces con Genaro.

-En el momento que tuve contacto con el Málaga lo llamé a él. Venía de pasar un año duro también. Me habló del club y de la afición y me animó a venir. Es importante cuando se llega nuevo a algún sitio conocer a alguien. Me lo ha facilitado todo. Me entiendo a las mil maravillas. Es una suerte tener amigos y compañeros como él en un vestuario.

-Aunque ahora no esté cosechando resultados, el vestuario tiene algo especial.

-Nos llevamos muy bien, es un vestuario sano. Si alguien cae, todos lo levantamos. Si está triste, le gastamos bromas. Siempre hay piques de fútbol, porque somos muy competitivos, pero partimos de esa base, que es fundamental.

-¿Tiene algún ojito derecho aparte de Genaro?

-Me llevo muy bien con todos realmente. Es verdad que él y yo pasamos mucho tiempo juntos. También con Juande y Jokin. Estamos un poco enganchados a un juego del móvil al que le echamos muchas horas. Pero es que es con todos, hay muy buen ambiente.

-¿Le han sorprendido los jóvenes?

-Sí, tienen mucha calidad. Es verdad que tenemos que tratar de ayudarles para entender las situaciones del juego, pero tenemos un nivel individual y técnico muy grande. Creo que nos van a dar muchísimo. Los que tenemos más experiencia, tratar de aportarla dentro del terreno de juego, pero también fuera.

-Hablaba antes de no conformarse, ¿qué quiere Juanpe conseguir todavía en el fútbol?

-Debutar en Primera, es mi sueño. Uno de los motivos del contrato de larga duración que tengo es porque confío plenamente en este club. Tengo que ayudar en todo lo posible. Todo pasa por mejorar día a día, ascender. En Segunda el club también querrá seguir apostando fuerte. Estoy en el sitio que quiero por ambición y por todo.