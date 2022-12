Entrevista a Pablo Chavarría, jugador del Málaga CF

Pablo Alejandro Chavarría (1988) es un tipo que no se rinde. Es una mezcla de inconformismo y optimismo. Ha luchado contra su físico, contra el tiempo, contra las dudas pero siempre se levanta. Ahora espera que, tras 680 días en blanco, el gol ante el Ibiza sea el inicio de una era mejor, aunque eso pasa por sacar adelante la temporada con el Málaga. Acaba contrato y el 1 de enero puede firmar por quien quiera. Asegura que no está en se plano, que tiene un objetivo común con sus compañeros.

-Vaya carita de marcar que tiene.

-La verdad que contento porque hacía mucho tiempo que no marcaba, me tocó jugar de titular también después de mucho tiempo y lo importante es que me sentí bien. Nos fuimos un poco tristes por no poder ganar, porque la verdad que yo el partido lo notaba un poco controlado, pero se encuentran con ese gol y después se hace un poco difícil

-¿Qué se le pasó por la cabeza cuando veía que ese balón lo iba a enganchar?

-Yo había hablado ya con Javi y sabía que cuando él levantase la cabeza, me tenía que meter el balón al segundo palo porque es un fuerte mío que tengo, lo he hecho jugando en esa posición, he marcado varios goles así y por eso cuando él levantó la cabeza yo sabía que tenía que ganar al lateral y anticiparme porque la pelota iba a ser mí

-¿Le vinieron muchos flashes, hubo una liberación?

-La verdad que sí, porque fueron muchas cosas malas que me pasaron a lo largo de estos meses, primero lo de la rodilla, después vuelvo, de la rodilla me encuentro bien pero tengo otros problemas, musculares, esos no me dejaron agarrar continuidad. Yo sabía que el nivel lo tengo, sólo que lo más difícil es ganar la continuidad y eso es lo que quiero lograr ahora.

-¿Se vio con ganas de tirar la toalla?

-No, nunca. Desde chico las cosas nunca fueron fáciles para mí y siempre salió adelante. Muchos dicen 'no porque él tiene 34 años', pero con 33 jugaba aquí cada tres días todas las semanas con Pellicer y sin embargo no me pasaba nada. Sé que esto es por inactividad por el tiempo que estuve en la recuperación de la rodilla que me pasó factura, pero yo me cuido y hago de todo para estar bien, espero que ahora se dé y pueda tener continuidad.

-¿Es lo más difícil que le ha pasado en su carrera?

-Antes de debutar me rompí la rodilla y me tocó recuperarme también, en ese momento me acuerdo que no tenía contrato y el presidente si quería me decía 'te vas a la calle y ya está', pero me hicieron contrato, confiaron en mí y pude hacer la carrera que hice, así que esta es la segunda que me pasa, pero esta fue más larga.

-¿De quién se ha acordado más o en quién se ha apoyado?

-Sobre todo en mi familia, quien está en los momentos malos. También en mis compañeros porque ellos estuvieron conmigo en cada momento malo también y los pone contentos que pueda marcar y estar bien por lo menos en el campo. Por lo tanto, sin duda en ellos.

-¿Qué se encontró en casa a la vuelta de Ibiza tras marcar?

-Mi hijo estaba muy contento, mi mujer también, la niña también. Eso es muy gratificante porque ellos lo pasan mal también. Si van a la escuela ya se habla de que el padre se lesionó, al padre le pasó esto... y es bueno salir adelante.

-Cuando echó la primera mirada al móvil, ¿estaba muy cargado de mensajes?

-La verdad que sí, hacía mucho que no tenía tantos mensajes pero bueno, también todos de apoyo de amigos y familia.

-¿Alguno que le hiciera especial ilusión?

-Ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero sobre todo los de mi familia.

-Mel ya le dijo que le había visto por la derecha en Francia. Tras este último partido, ¿es la vía que se le abre para tener esa continuidad?

-Así es. Yo quiero estar y quiero serle útil al equipo, es Pepe después quien decide donde debo jugar, pero si tuve años muy buenos en Francia jugando por esa derecha, tengo dos ascensos jugando en esa posición y mientras le sea útil e importante en el equipo yo juego donde sea, de mitad de cancha para arriba puedo jugar en cualquier puesto.

-¿El vestuario se quedó muy tocado tras el empate ante el Ibiza?

-La verdad que no nos fuimos conformes porque el partido estaba controlado, fue un error defensivo que tuvimos ahí y se encuentran con ese gol. Yo estaba 100 por 100 seguro que era fuera de juego por la posición desde donde yo veo el gol. Pero luego veo que el juez de línea no levanta la bandera y ya me hizo dudar, después con el VAR se comprobó que no sé si estaba en la misma línea o no.

-No queda todavía muy claro dónde empieza el hombro y dónde marca la línea.

-Por ejemplo, a mí contra el Burgos me anularon un gol y la línea estaba trazada igual, aquí en el campo el día que perdemos 1-0. Yo tampoco lo entiendo, vamos a dejarlo para los especialistas, pero yo no lo entiendo.

-Recientemente ha habido quejas de Manolo Gaspar, José María Muñoz y Pepe Mel. ¿Les pesa el tema arbitral?

-Algún día debe caer de nuestro lado, no pueden ser todas en contra, por eso esperemos que en los próximos partidos sea para nosotros.

-¿En su carrera ha vivido situaciones como la del Málaga, un proyecto tan prometedor que se tuerza tanto?

-Tanto así no, pero he tenido situaciones difíciles y hemos salido adelante. Es verdad que el proyecto era para estar entre los puestos de arriba y hoy en día estamos peleando para salvarnos, pero como ya dije el fin de semana, el grupo es muy fuerte, nos llevamos muy bien entre nosotros y con el cuerpo técnico, así que lo vamos a sacar adelante.

-Su verano no fue fácil. Venía de una temporada complicada, se le comunica que no está entre los elegidos para seguir, pero no renuncia y acaba convenciendo a Guede.

-Yo pretendía no irme así del Málaga porque había vivido cosas muy lindas hasta antes de la lesión y los partidos que me tocaron volver, volví de titular ante el Burgos, había demostrado que el nivel lo tenía, por eso no me quería ir así. Yo me quería quedar y ganarme un lugar, gracias a dios el tiempo me dio la razón, pero bueno, tampoco hice nada, es el principio de algo bueno.

-¿Le dolió la salida de Guede? Tuvo un momento muy emotivo en su despedida.

-Siempre que se va un técnico es muy doloroso para los jugadores, porque el primero que se va es él técnico pero la culpa no siempre es de él, si no de todos nosotros, así que me da mucho pena que se vaya pero él sabía que yo cuando estaba en la cancha daba lo mejor de mí para el equipo. Es por eso que en su momento tuvimos nuestras diferencias pero nos dijimos las cosas a la cara y es lo mejor de un jugador y un técnico, quedó todo perfecto con él.

-¿Volvió a hablar con él?

-No hablé de vuelta después de su marcha, pero seguramente hablaré.

-Para el partido ante el Levante no le incluyen en la convocatoria, pero no estaba lesionado sino que Mel quería guardarle un poco para los dos que venían.

-Fueron dos días que por ahí bajé la carga y ya se hablaba de que estaba lesionado otra vez, pero seguí trabajando y esperando mi oportunidad y me tocó entrar unos minutos contra el Granada, que lo hice bien y después Pepe me comunicó que iba a ser titular contra el Ibiza, sabía que era mi oportunidad a aprovechar y entonces le dije que la iba a aprovechar y me parece que hicimos un buen partido.

-¿Se ve con piernas para seguir así?

-El partido contra el Villareal que me tocó entrar aquí hacía mucho que no jugaba en esa posición pero ya me noté que me sentía bien de verdad, en la ida y en la vuelta, tanto en la parte ofensiva como defensiva, y es lo que traté de hacer en este partido, ayudar en defensa porque se necesita en los momentos así y la verdad que me siento muy bien físicamente y eso lo hace todo más fácil.

-¿Piensa en el futuro?

-La verdad que no, voy partido tras partido, ya me han pasado muchas cosas, así que no pienso en dos semanas más lejos. Ahora pienso en el Alavés y después pensaré en el partido de Copa.

-Pero imagino que muchas veces es imposible abstraerse cuando se acerca un final de contrato.

-Sí, pero son muchos años que llevo en esto y lo sé manejar, de verdad le digo que todavía no estoy pensando en el futuro, en qué va a pasar después de junio. Lo primero que quiero es que ganemos los partidos y nos salvemos, que es lo principal.

-¿Se han visto en alguno momento que todo andaba tan bloqueado que no se iba a poder solucionar?

-No, yo soy muy positivo y siempre pienso que vamos a sacar esto adelante, hay plantilla para eso y el cuerpo técnico también tiene mucha experiencia, es por eso que lo vamos a sacar adelante.