El Mundial de Pablo Chavarría: de las mofas a la locura en Argentina

Pablo Chavarría es jugador profesional, pero también un futbolero de los pies a la cabeza y está vibrando con el Mundial de Catar, donde su Argentina está en la final. Se medirá a Francia, país que también forma parte de su nacionalidad. Pero no hay corazón dividido, va con Messi y su pandilla.

“El primer partido nos tocó verlo aquí contra Arabia, la primera parte nos ejercitamos y la segunda lo vimos todos juntos y hubo mofas contra mí y Esteban Burgos. Lo principal es que Argentina está en la final, que a Messi el fútbol le da la oportunidad de volver a jugar otra final. Después los equipos más chicos o que no estaban esperados a ganar están llegando lejos y se hacen fuertes. Cualquier rival le puede ganar a cualquiera, eso en el fútbol moderno es fundamental”, comentó el punta cordobés, que le tocó la guasa del vestuario del Málaga.

Como a todo el mundo, le asombró Marruecos: “Le ganó a Bélgica, a España, a Portugal, eso tampoco es casualidad por mucho que su sistema de juego no le guste a mucha gente, lo que cuenta hoy en día son los resultados y ahí están. Lo que hacen, lo hacen bien. Jugué con varios jugadores que están en Marruecos y franceses también”.

Volviendo a la albiceleste, en Argentina están alborotados, no puede ser de otra forma. “Es una locura total, no se pueden imaginar lo que es. Me pone muy contento porque hay gente que lo está pasando realmente mal y esto es una alegría para todos”.

Sobre Messi fue tajante: “La final es un partido, puede pasar cualquier cosa. A Messi nadie más lo va a cuestionar pase lo que pase, el Mundial que tenía que hacer lo hizo, es un partido y esperemos que lo gane Argentina”.