Después de arrasar en su país con el Olimpia, Roque Santa Cruz se vino de vacaciones a Málaga. Estuvo en La Rosaleda charlando con sus viejos amigos, conversando con Víctor Sánchez del Amo y Manolo Gaspar, respirando un aire que echaba de menos. Y no encuentra grandes diferencias con el club al que llegó y de donde salió siendo un verdadero ídolo.

"Cuesta mucho verlo así, vivo pendiente de lo que hace el Málaga y conozco la realidad que está viviendo en torno a la situación de los dueños, la que vive la plantilla y con la que tienen que lidiar los directores deportivos. Verdaderamente es una situación donde creo que el club no merece estar. Hay que encontrarle una solución, tiene una afición que merece estar en Primera", empezó el delantero paraguayo.

Sobre los motivos de su visita, nostalgia y cariño se imponen: "Vine a visitar viejos amigos y a renovar un poco el contacto con el club porque hay mucho cariño de por medio. Vine a saludar y a ver si traemos un poco de suerte".

Se encuentra las cosas parecidas en todo lo que es imagen y alguna novedad: "Hay cositas nuevas, construcciones. La verdad es que viendo lo arreglado y lindo que está todo cuesta creer que el equipo esté en Segunda. El club a nivel de infraestructuras parece que está a punto de jugar un partido de Champions, que es el recuerdo que tenemos todos. Siento mucha nostalgia de todos esos recuerdos, pero veo que obviamente el club sigue guardando la esencia de familia, de institución con ganas de seguir creciendo y deportivamente volver al lugar al que se merece".

Su futuro deportivo

Se disparó tímidamente la ilusión al verle por La Rosaleda y en tan buena forma. Ahora que se ha confirmado que seguirá en el Olimpia, todo queda en anécdota. Ya lo avisaba él mismo: "¿Volver? No me lo había planteado, mi situación en Paraguay es muy buena y paso por un momento muy bueno. La verdad es que estando en mi país, con todo lo que la gente vive, no me había planteado la posibilidad de abandonar el club que me vio nacer y que a nivel de institución está deseoso de ver terminar mi carrera allí dentro".

Y así será, pero esa foto con Manolo y Víctor junto con las palabras del técnico elogiando a Santa Cruz... "Como somos amigos a uno le dicen algo y no sabe si es verdad o broma, a la familia mejor que no le pregunten", confesó Roque, que habló de su presente: "Seguimos intentando jugar [risas]. Estoy muy feliz porque futbolísticamente también me siento muy competitivo, hemos conseguido logros importantes a nivel colectivo y también yo a nivel individual me ha ido muy bien. Disfruto mucho de lo que queda de fútbol y en los ratos libres vengo a vivir un poco de lo mucho que me dio el fútbol, más todavía en términos de amistad".

Los viejos rockeros del Málaga de Champions

"El otro día vi que Joaquín marcó un hat-trick, él también es una de esas personas que no pasa desapercibida en un vestuario por su calidad humana. Disfrutando mucho también de Santi Cazorla, de Joaquín y de los amigos que a lo mejor ya no juegan pero con sus nuevas experiencias te van contando cosas nuevas. Tratamos de estar en contacto, soy de escribirme bastante con Willy o Demichelis, me encontré en la Libertadores con Seba Fernández o con Iturra de vacaciones en Marbella. Con Ruud Van Nistelrooy también suelo conversar. Hicimos una amistad muy buena, más allá de no vernos, como el caso de Duda ahora, siempre creo que hay una amistad muy grande y uno renueva esa calidez muy rápidamente", explicó el punta paraguayo.

Más de uno acabará viviendo en Málaga cuando toque colgar las botas. Roque se apuntará seguramente: "Es una posibilidad, de las mejores épocas de mi carrera la pasé jugando aquí. En términos de amistad y bienestar para la familia también es de los mejores sitios. No es nada descabellado que mis niños y mi mujer quieran venir aquí".

Santa Cruz cree que seguirá ligado al fútbol cuando llegue la retirada como futbolista: "Estaba preguntando a Demichelis (estuvieron juntos viendo en el estadio el Málaga-Lugo), que está haciendo de entrenador en las categorías inferiores del Bayern, también Ruud. Duda está aquí en la cantera, Weligton no sabe hacia dónde meterse. Escucho anécdotas y lo que significa para ellos trabajar en algo distinto. No hay nada mejor que empezar a hacerlo al lado de gente que uno conoce, que aprecia y que está dispuesto a aprender y a enseñar".