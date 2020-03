El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, no descarta ningún escenario en el fútbol en estos tiempos marcados por la pandemia de coronavirus COVID-19. "Nuestro protocolo de trabajo es que el cuerpo técnico se ha dividido en grupos con los jugadores para ver el trabajo en casa todo lo que sea posible, el modelo de juego. Hablamos con ellos, Les preguntamos como están y gracias a Dios todos y sus familias están en estado perfecto. Podemos pasar de estar en casa a una Liga Exprés. Podemos jugar cada tres días. Habrá que ver cómo llegan los equipos. Estamos preparando cualquier tipo de escenario de que se va a reanudar la competición", comentó el técnico en una entrevista en SER Málaga.

Tiene muy claro sus orden de prioridades Pellicer: "Parece que lo prioritario es la salud de todos para poder competir. Hay que llegar a un consenso. Todo lo dictaminará el estado del proceso del virus. Pensamos que si se va a terminar pero no sabemos en qué condiciones o fechas". El valenciano había mandado recientemente un mensaje a través de los canales oficiales pidiendo colaboración., que también habló de este periodo de confinamiento: "Se vive con incertidumbre. Hay personas que están perdiendo la vida. Lo prioritario es la salud. Hay que ser optimista y que la gente se quede en casa para que baje el número de contagios y de fallecidos”.

Es tiempo para estar en casa, pero no olvidan los deportistas sus rutinas: "Cambia el día a día. De ir a entrenar en el campo a no poder salir de casa. Aprovecho para poder hacer deporte en casa, aunque sea hacer ejercicio. Y seguir trabajando porque esto no para. Es diferente e inaudito. Nunca había ocurrido algo así. Veo fútbol y estoy en contacto con el cuerpo técnico y jugadores y estar con la familia. Intento no parar. La familia está bien”.

En su discurso, Pellicer cree que el mundo tiene que cambiar en muchos aspectos a partir de esta crisis: “Esto nos tiene que poner a pensar a todo el mundo, a toda la sociedad y a valorar los pequeños detalles. Es dejar de lado el ego en todo el mundo y el poder en este mundo de depredadores. Hay que reflexionar a nivel de sociedad. Ahora es un momento de ir de la mano y todos a una desde su responsabilidad. Mi hija tiene 13 años. Una edad donde entiende todo lo que está ocurriendo. Intentamos tirar del lado positivo y estar todo juntos”.

Del administrador y Shaheen

En cuestiones de club, admite una conversación con José María Muñoz, el administrador judicial: “El fin de semana estuvimos hablando. ¿ERTE? No hablamos de esa posibilidad”. De otros temas de club, prefirió no entrar en detalles, ni siquiera para hablar de la posibilidad de despido que hubo cuando Shaheen era director general: "No sé si me quiso fulminar. Ya sabemos cómo es esto del fútbol. Solo me he centrado en el día a día y me he intentado mantener al margen de los comentarios y de todo, de si buscaban entrenador. Solo en el rendimiento de los jugadores. Todo lo demás es algo que me desgasta. Lo importante es que en el club haya tranquilidad, transparencia y sentido común”.

El caso de Renato Santos

Desvela que Renato Santos se marchó a Portugal por cuestiones personales: Es el único caso y fue a tiempo antes de que pasara lo del confinamiento fue con Renato y fue por la familia porque tenía una niña pequeña. Y en el mismo día, como entendíamos que iban a ser muchos días se fue a su país (Portugal) con tema de seguridad. Todos los jugadores lo han entendido perfectamente y están en sus casas con muchas ganas. Es un grupo muy maduro”.