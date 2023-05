España sub 17, eliminada en el Europeo sin minutos para Izan Merino y Dani Muñoz

España sub 17 quedó eliminada en las semifinales del Europeo de la categoría, que se disputa en Hungría. Perdió 1-3 ante Francia después de que los galos remontaran el golazo inicial del barcelonista Lamine Yamal. No tuvieron minutos los dos malagueños presentes en la lista, ni el malaguista Izan Merino ni el jugador del Atlético de Madrid Dani Muñoz. Los dos habían tenido varias titularidades pero no salieron en el partido de semifinales.

La selección consiguió el objetivo esencial en el Europeo, que era tener una plaza en el Mundial del próximo mes de noviembre, aún en sede por designar, pero no pudo pelear por el título. Después de un primer tiempo de tanteo, en el segundo el partido se abrió bastante y en campo abierto el equipo francés mostraba su poderío físico. Pasada ligeramente la hora de partido, Yamal, que ya debutó en Primera División con el Barça ante el Betis, se fabricó un gol de locura, recortando para su izquierda y metiendo un zurdazo imposible para el meta rival.

Pero el partido siguió con las mismas coordenadas, con los franceses apretando. Un error en la marca en un córner propició que cuatro minutos después Lambourde cabeceara a placer. En el 80, Gomis se escapó y asistió para que Issoufou marcara a placer. Con España ya volcada, en el descuento Gomis, quizá el mejor del partido, marcó el tanto decisivo del encuentro.

Buena experiencia para los dos malagueños. A expensas de cómo se resuelve su futuro, Izan Merino entra en los planes del primer equipo el año próximo, al menos para hacer la pretemporada. Aunque hay interés fuerte de equipos punteros. Muñoz jugará en principio en el Juvenil A del Atlético de Madrid, donde podrá disfrutar de la Youth League. En noviembre pueden tener espacio en el Mundial.