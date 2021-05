"El Espanyol juega como un rico y corre como un pobre"

En su alocución previa al partido en Barcelona ante el Espanyol, Sergio Pellicer glosó las virtudes del cuadro catalán. El Málaga tiene un gran morlaco delante, pero el técnico castellonense confía en sus jugadores para plantar cara.

"Se le envidia por cómo están. Han hecho las cosas más difíciles", elogiaba Pellicer al rival: "Las Palmas o Málaga hace dos temporadas no pudieron volver cuando bajaron. Esperemos que no sea esta semana cuando suban. Lo vemos como un reto. Es un equipo rico, con calidad, pero es el que más corre de la categoría, con ello lo digo todo. Es mérito de Vicente Moreno y su cuerpo técnico. Por su calidad pueden ganar haciendo muy pocas cosas. Juega como un rico pero corre como un pobre".

"Es difícil gestionar cuando tienes tantos recursos", incidía Pellier: "Tuvo tres empates, se generaron dudas, pero rápidamente cambiaron el sino. Siempre tienes estos altibajos. Ahora viene con una dinámica tremenda. En su estadio está intratable, sólo ha perdido dos partido en casa. Es un reto, un desafío, no un marrón. Queremos competir cada minuto. Tienes que competir cada minuto como si fuera el último. Vamos a buscar ese estar en el partido, no tener miedo. Están por encima de todos los rivales de la categoría. Por calidad de plantilla y por esfuerzo. No queremos chafarles nada a ellos. Tenemos objetivos y retos. Vemos resultados por arriba y por abajo y todo es posible. Es un reto para nosotros bonito. Que mostremos ese nivel competitivo que no mostramos contra el Fuenlabrada".

La relación de Sergio Pellicer y Vicente Moreno viene de lejos, de cuando a comienzos de los 90 coincidían en la cantera del Valencia cuando empezaban su carrera como jugadores. "Vicente Moreno y yo fuimos compañeros en el filial del Valencia, tenemos gran amistad y un gran respeto a nivel profesional, hace un trahajo brutal. Tienes muchísimos recursos, pero también es tremendamente complicada esta categoría. La clave de un equipo tan poderoso como el Espanyol es esa hambre que demuestran cada día. Eso tiene mano y nombre, los de sus entrenadores y cuerpo técnico", cerraba.