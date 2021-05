Vicente Moreno: "Si tuviera los números de fuera en casa el Málaga estaría luchando por subir"

Vicente Moreno, técnico del Espanyol, tuvo buenas palabras para el Málaga antes de la visita del conjunto blanquiazul a Cornellá. A Moreno le une una buena amistad con Pellicer, ambos coincidieron en la cantera del Valencia cuando eran jóvenes.

“Lo más importante es que lo único que depende de nosotros es ganar al Málaga. Nos pondrá las cosas complicadas, lo dicen sus números fuera, donde es uno de los mejores equipos de la categoría. Si en casa hubiera conseguido lo mismo estaría luchando por subir. A partir de ahí, se nos abren diferentes escenarios. Si se dan resultados que no dependen de nosotros y en los que no ocuparemos demasiado tiempo, podríamos conseguir el objetivo. Es un momento importante. La forma que me gusta es la que quisiera la afición, con la que más disfruten. Nosotros vamos a luchar por ello tratando de ganar nuestro partido”, explicaba el entrenador perico.

"Siempre estamos expuestos, como cualquier persona, a tener días mejores y peores. Pero estamos preparados y tranquilos, es con lo que hemos convivido toda la temporada. Para lo bueno y lo malo, es la exigencia de nuestro día a día", señalaba Vicente Moreno sobre la situción anímica de su equipo en la antesala de un ascenso: "Pocos equipos parten de eso antes de empezar la temporada. Lo hemos llevado con naturalidad, lo hemos aceptado, y ahora no es menos. Vemos ahí las posibilidades. Llevamos 240 sesiones de entrenamiento, ahora tenemos que acelerar, buscarlo, apretar y tener la ilusión de conseguirlo. Hay mucho trabajo detrás por parte de todo el mundo. Queda poco y debemos vivirlo con ilusión, con alegría. No nos vamos a distraer. La diferencia es abismal, el cielo y la tierra, entre cuando llegué y ahora. Es lógico. Cuando llegué, aquí había una situación traumática en todas las parcelas: club, plantilla, aficionado… El gran mérito de todos ha sido dejar a un lado ese sentimiento y dedicarse a trabajar. Hemos sido capaces de darle la vuelta. Parece fácil, pero hay equipos que pasan años sin poder levantarse, hay que ponerlo en valor”.