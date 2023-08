FEF TV, un estreno bastante deficiente

Los derechos televisivos fueron uno de los grandes quebraderos de cabeza del verano para los seguidores de los equipos de Primera Federación, dado que su venta se demoró bastante y una vez consumada, pues se tardó hasta el pasado miércoles en conocer el modo de consumir el producto y el precio para poder seguir la categoría de bronce del fútbol español.

Finalmente, los partidos pueden verse a través de FEF TV, pero el estreno de dicha plataforma fue bastante deficiente y dejó bastante que desear a los espectadores. Uno de los perjudicados por los fallos y problemas, que sucedieron durante la primera jornada de la competición, fue el recién ascendido Antequera CF.

El estreno liguero de los de la ciudad del Torcal estuvo muy cerca de no poderse seguir por el portal web destinado para ello, dado que, a diferencia del resto de partidos, no se pudo conectar con la retransmisión hasta un minuto antes del saque inicial. Además, si salías del encuentro por algún motivo, pues costaba que volviese a conectarse al streaming correctamente.

Otro partido afectado por los problemas de la plataforma fue el encuentro entre el Recreativo Granada y el Real Murcia. Muchos aficionados de los conjuntos de la ciudad nazarí y la del Mar Menor no pudieron seguir la retransmisión hasta el minuto 15 de partido. Además, los seguidores no pudieron ver el duelo desde fuera de las fronteras españolas, dado que les aparecía un mensaje de error que decía "este contenido no está disponible en tu país".

En bastantes de los enfrentamientos de esta primera jornada de la categoría de bronce del fútbol español, había innumerables problemas para unirte al streaming a partir del minuto 70 del partido para poder ver la recta final del encuentro.

Todos estos problemas han generado bastante controversia en las redes sociales, dado que los precios no cayeron en gracia tampoco y la unión de ambas polémicas provocó una ola de indignación en contra del servicio de retransmisión de la categoría de bronce del fútbol español.