El 1x1 y las notas del Castellón-Málaga CF

El Málaga perdió en Castellón ante un rival que dejó a la vista de todos algunas deficiencias. La mayoría se estrenó con el equipo blanquiazul en partido oficial. El peor parado de todos fue Juanpe, sustituido antes del descanso. Pese a todo, el equipo demostró carácter y tuvo momentos en los que compitió bien.

Alfonso Herrero (*)

Tuvo varias intervenciones de mucho mérito. Mostró agilidad. Dio el susto en su choque con Raúl Sánchez. Tuvo una salida en falso que casi cuesta un gol.

Gabilondo (*)

En la primera mitad apenas se asomó por el carril derecho y tuvo algún desajuste.

Juande (-)

A los cinco minutos amarilla en una acción en la que rozó el penalti. Muy mal en el 1-0. Estrenaba el brazalete. Cambiado al descanso.

Galilea (*)

El central vasco también pasó algún apuro. De momento, cabe esperar más solidez y presencia.

Víctor García (-)

Al igual que Juande, fue sustituido al descanso con amarilla. El Castellón exploró su banda con cierta facilidad.

Genaro (*)

Centrocampista defensivo del que se espera también esto:llegada. Muy atento y efectivo en el rechace del penalti. Tuvo el 2-2 de cabeza. Se vació.

Sangalli (*)

El Málaga no tenía el balón y cuando lo tuvo no pasó mucho por sus pies. Algún detalle y gran disparo, pero es otro llamado a dar un plus.

Juanpe (-)

Tampoco estuvo bien ni en lo ofensivo ni en lo defensivo. En el 36’ se tuvo que marchar por un golpe.

Juan Hernández (**)

Nadie le puede negar que le echa ganas y que lo intenta. Incordió al rival y forzó el penalti. Probó varios disparos sin fortuna.

Roberto (*)

La pelea de siempre, aparece por todas partes. Le sigue faltando ese puntito de finura para ser más determinante. Le anularon el 2-2 por fuera de juego.

Dioni (*)

Estuvo activo y participó todo lo que pudo en el ataque. Ajustó tanto el lanzamiento de penalti que dio en el poste.

Dani Lorenzo (*)

Entró por Juanpe y también echó de menos más balón. En la segunda mitad Gonzalo le paró un tiró que era medio gol.

Nelson Monte (*)

La actuación de Juande propició su debut. Algo despistado y falto de ritmo. Tapó bien la salida en falso de Herrero.

Murillo (-)

Entró al descanso por Víctor García. El 2-1 llegó por su lado tras no poder con De Miguel

Kevin (*)

Primer buen disparo y luego más amagos que otra cosa.

Larrubia (s.c.)

Sin mucho tiempo para valorar su actuación.