Fernando Sanz: "Lo más sensato es que LaLiga termine en los terrenos de juego"

El expresidente del Málaga, Fernando Sanz, actual director de relaciones institucionales internacionales, de embajadores y leyendas de LaLiga, atisba un regreso cercano del fútbol en España, "diferente" al que conocemos, "sin espectadores", pero que permita al "sector del fútbol seguir avanzando" en una etapa en la que los futbolistas tendrán que convivir con el coronavirus.

Es la palabra de una persona que ha perdido a su padre por el coronavirus. Para Fernando Sanz llega el momento de avanzar, de "seguir la vida". Conoce desde dentro el perjuicio económico de dos meses de parón en el mundo del fútbol y defiende en una entrevista con EFE que, siguiendo los pasos de Sanidad, se vuelva a competir "con garantías". Señala al futbolista como el gran protagonista, entiende el miedo de algunos, pero les pide que sean "consecuentes con lo que puede pasar" si no se reanuda LaLiga y que piensen en la cantidad de familias que viven del deporte rey.

¿Puede el fútbol plantearse una vuelta a la normalidad?

El fútbol siempre volverá, siempre será algo importante en la sociedad, por lo menos en la española. Tenemos que tener prisa y no. Hay que ser conscientes de que estamos viviendo algo único en la historia de la humanidad, pero también tener la prudencia, responsabilidad y sentido común de volver por una serie de connotaciones económicas que también son importantes. Con toda la certeza de que se va a poder desarrollar sin poner en peligro a nadie más, empezando por los futbolistas. Se está haciendo desde LaLiga y disfrutaremos del fútbol, no como nos gustaría porque va a ser sin público, pero en un futuro próximo será otra vez con público disfrutando de la mejor competición del mundo.

Sanidad ya ha dado luz verde al regreso a los entrenamientos y el Gobierno traslada a LaLiga y la Federación la decisión del regreso. Apuesta por la reanudación. ¿Es precipitado habiendo muertes por coronavirus?

Desde el minuto uno, todos los ciudadanos, todas las instituciones deportivas y no deportivas, todos los sectores, hemos seguido las indicaciones del Gobierno y de Sanidad. Seguimos siguiendo las pautas, siendo respetuosos con quien tiene que decir sobre qué tenemos que hacer, cómo y cuándo. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay que seguir las indicaciones de los que están al mando en este momento y es lo que ha hecho el mundo del fútbol. Nosotros lógicamente a lo mejor tenemos otra opinión, pero la que vale es la de Sanidad y si dice que se puede ahora, es que se podrá. Yo no me dedico a eso para saber si es precipitado.

No todos los futbolistas piensan igual, algunos desean volver y otros tienen miedo de contagiarse. ¿Cómo se procederá en el momento que haya un contagio en una plantilla?

Nunca nadie va a estar contento y no solo en el mundo del fútbol. La decisión adecuada y que se ajuste a lo que cada uno quiera o tenga en su cabeza, nunca va a llegar y va a haber disconformes. Todas las opiniones son válidas pero hay que mirar por la mayoría, por una industria del fútbol que ya va a tener unos perjuicios económicos grandes. El futbolista es el protagonista y debe saber que es el máximo responsable de que siga adelante. Hay que ser muy respetuoso con la opinión de todo el mundo, pero consecuente con lo que puede pasar si sigue con ese miedo, que puede ser lícito como el que tenga el conductor de autobús o el obrero, pero lo que no se puede es parar España y el mundo. Tenemos que mirar hacia adelante. Detrás dejamos muchas personas fallecidas por desgracia, pero no podemos mirar atrás y hay que ser positivos mirando adelante e intentar sacar esto adelante entre todos los sectores, entre ellos el fútbol. Eso pasa por volver a la normalidad. Está lejos, pero hay que intentar buscarla lo antes posible para que como ciudadanos podamos olvidarnos de esta pesadilla.

Es un tema que puede dividir la opinión. Para unos el fútbol a puerta cerrada no es fútbol, pero también a la sociedad le vendría bien tener partidos estando confinados. Dispararía el consumo de cualquier encuentro de LaLiga.

Si se está siguiendo la Liga bielorrusa imagina si empieza a haber partidos de la liga española o alemana que son los que están más adelantados. Soy respetuoso con todo el mundo, pero hay que entender que el sector del fútbol tiene que seguir avanzando, generando lo que genera y dar de comer a muchas familias que dependen del mundo del fútbol, no solo a los futbolistas que son los más privilegiados porque son los que generan y dan espectáculo a la gente. Para que sigan teniendo esos privilegios hay que seguir jugando al fútbol, lógicamente dentro de los protocolos de seguridad y de la normativa que marque Sanidad. Yo creo que no habría ningún problema.

Señala Alemania como ejemplo a seguir y no Francia, donde se ha dado por concluida la temporada.

No como ejemplo a seguir, como los que ya entrenan individualmente y en grupo, son los que antes empezarán y son conscientes de que el fútbol no puede parar por su importancia dentro de la economía alemana. En España, tenemos que pensar en seguir la vida aunque sigamos teniendo el peligro ahí, porque no hay cura y habrá que convivir un tiempo con el coronavirus mientras se encuentre. Pero igual que para los futbolistas es para el que está en la obra o el sector público. Me ha sorprendido Francia, pero a ver si no dan marcha atrás o se plantean retomarlo de una forma distinta. En España se empezará a entrenar de forma individual, luego grupal y posteriormente empezará la competición si los pasos se dan de forma adecuada y no se pone en peligro absolutamente a nadie. Lo que va a primar es no poner en peligro a nadie y jugar con garantías de que nadie va a ser contagiado. Por salvar una industria como la del fútbol, como se están reactivando otras para no poner en más peligro al país que bastantes problemas económicos vamos a tener como para intentar tener los menos posibles con seguridad y el camino que marca Sanidad.

El objetivo de LaLiga siempre ha sido terminar la temporada.

En LaLiga por lo primero que se ha abogado es la seguridad de todo el mundo, de los futbolistas y toda la gente que rodea al mundo del fútbol. Es lo que ha primado. Una vez que eso se ha solventado, hay que intentar terminar el campeonato en los terrenos de juego y no en los despachos. Nadie desea que se decida quien es el campeón, va a la Champions o desciende, porque hay muchos sentimientos con una decisión que siempre sería injusta. Es lo más lógico, sensato y justo para todos lo que compiten en LaLiga, pero siempre siguiendo las pautas que marca Sanidad. Desde el inicio dijimos que queríamos que se marcasen esas pautas. Lo más sensato es que acabe en los terrenos de juego.