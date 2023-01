Fichajes: El expediente a Lumor y su situación en el Málaga CF

Manolo Gaspar también se pronunció acerca del caso Lumor, que acapara parte de la actualidad del Málaga CF. "La situación es clara, se fue de vacaciones con unos deberes que hacer respecto a su documentación que todos sabíamos, no lo hizo en el plazo de debía y se ha incorporado más tarde sin justificación y se le ha abierto un expediente. Ahora estamos en plazo de alegaciones y mientras tanto es un jugador más".

Pepe Mel hace unos días dijo que para él no existía. Manolo fue cuestionado por ello y no le sentó demasiado bien: "No existe porque no está bien y tiene menos entrenamientos que los demás. Pienso, y es una valoración mía, que con la situación de mierda deportiva que tenemos, dos preguntas de Lumor en una presentación de tres jugadores... Ahora mismo sólo nos queda pedir unión, que la afición siga como está, apoyando a muerte al equipo. Esto es cosa de todos, de jugadores, club, afición y prensa, hay que salir como sea".

Explicó cómo se fraguó su llegada: "Vino por una lesión de larga duración de Víctor Olmo, dos semanas entrenando para que el entrenador viera cómo era y sus cualidades. Le encajó, y el fichaje lo decidimos entre todos y el rendimiento es el que se ha visto más esto de las navidades. No existe porque sus compañeros están por delante. Cuando esté, el míster decidirá. Aquí nos estamos jugando la vida todos. Que un jugador llegue tarde con el nivel de compromiso que necesitamos, me jode mucho pero tendrá que trabajar el doble. No tenemos pensado eso, echarlo, pero tiene que pensar en eso".