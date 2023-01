Hay caso Lumor en el Málaga CF

En el Málaga CF hay caso Lumor. El club lo firmó libre ante las carencias en la banda izquierda pero el tiempo ha quitado cualquier razón a los que entendieron que había que hacerle ficha. La entidad, como ya adelantó este medio, busca lateral izquierdo. Al ghanés se le suma también todo el culebrón de su regreso tras las vacaciones navideñas.

"Como cuerpo técnico, y vestuario, hay códigos que hay que cumplir y como en una casa se trata de tener un orden. No solo ha llegado más tarde que los demás, la semana anterior tampoco entrenó porque estaba malo. Tiene que estar a todo, cuando esté, será un jugador disponible y, de momento, no existe. No está para competir", comentó Mel.

Una pretemporada particular que ya dura dos meses, porque el primer día que se sumó al equipo blanquiazul fue el 10 de octubre. Pero no, parece que aún no está para jugar y se ha convertido en un jugador al que se intentará rescindir.