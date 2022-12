Fichajes Málaga CF: Los matices con Appiah y Lago Junior

Sigue dando vueltas el Málaga a los tres mismos nombres para los extremos. En estos momentos el que está más cerca es Arvin Appiah, con el Almería mostrando mucho interés en su cesión al conjunto de Martiricos. También Lago Junior está muy avanzando, pero el futbolista tiene que terminar de arreglar su salida del Mallorca y eso puede prolongar hasta la semana que viene el caso.

¿Qué sucede entonces con Rahmani? Que el Málaga no puede hacer mucho más. Depende de la voluntad del jugador pero se entiende que el Eibar no va a desprenderse de él ahora mismo. Y los blanquiazules no quieren esperar a final de enero para ver qué sucede sin antes no haberse asegurado un par de buenas balas como Appiah y Lago Junior.

También se esperan novedades para los próximos días acerca del futuro de Juanfran Moreno, que se sumará como el resto de la plantilla a la primera sesión tras el parón invernal con su nombre vinculado a otros conjuntos de Segunda División.

Precisamente de las bandas acaba de salir un jugador como Pablo Hervías, ya oficialmente del Club Bolívar y que fue despedido cariñosamente a Hervías en un comunicado.