El Málaga dio la gran alegría del verano a sus aficionados en la tarde de ayer al anunciar oficialmente el acuerdo con Luis Muñoz. El canterano es una de las piedras angulares del proyecto y queda atado al club hasta 2022. Unas horas antes se había hecho oficial también el nuevo acuerdo con David Lombán. Así que, contando con la ficha profesional que tendrá Juande, habría hueco para un fichaje más en esta ventana de mercado.

El pasajero número 18 será un futbolista de ataque, preferiblemente que pueda actuar en la banda izquierda, huérfana tras la inesperada salida de Tete Morente al Elche. Hay nombres sobre la mesa que son públicos y que el propio Málaga reconoce como candidatos. Es el caso de Joaquín Muñoz y Cristo González. La opción de Antoñín perdió fuerza y se marchará al Rayo Vallecano, según informaron distintos medios.

No descarta, en cualquier caso, la dirección deportiva dejar la última ficha libre una vez que cierre el mercado para jugar dentro de la partida de futbolistas libres (este año se esperan que sean más de los habituales). No es lo que se pretende pero no se descarta esta posibilidad.

De todas maneras, el Málaga ya tiene a su gran pilar atado, Luis Muñoz. Por error se anunció primero un acuerdo hasta 2023, pero el club lo corrigió. El futbolista había terminado su contrato al término de la pasada campaña, pero siempre fue una prioridad absoluta para el director deportivo, Manolo Gaspar, y para el entrenador, Sergio Pellicer. Fundamental en este proyecto, pasa a ser uno de los jugadores mejor pagados de la renovada plantilla.

Luis Muñoz

No ha sido fácil para el Málaga conseguir la permanencia de Luis Muñoz. El malagueño dio un salto de calidad el curso pasado tras pasar a jugar como centrocampista defensivo, siendo uno de los hombres más destacados de la categoría en la segunda vuelta. Eso le convirtió en un mirlo blanco en el mercado y le llegaron propuestas interesantes en lo económico. Finalmente se quedará en el equipo de su tierra y donde se ha formado como futbolista, teniendo además galones.

David Lombán

La defensa queda cerrada con David Lombán, otro que renuncia a dinero para seguir ligado al club de La Rosaleda. Lombán acababa contrato el pasado 30 de junio, pero terminó alcanzando la renovación automática por partidos jugados gracias a su continuidad tras el estado de alarma. Las condiciones pactadas en su día era inasumibles para el Málaga en su nueva realidad, así que también pasó a formar parte de los incluidos en el ERE. Finalmente ambas partes llegaron a un entendimiento y el de Avilés seguirá en la plantilla, siendo uno de los más veteranos pese a que llegó en septiembre de 2018.