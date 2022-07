El Málaga CF, el mercado de fichajes y Ramón Enríquez

A Ramón Enríquez le llevan poniendo el lacito de la venta desde antes casi de debutar con el primer equipo. Raro es el verano en el que su nombre no aparece en quinielas para abandonar el Málaga, pero ahí sigue, en la plantilla y creciendo. En los últimos días se especuló con su posible salida de la entidad, pero en su entorno aseguran que el futbolista de Órgiva va a quedarse en la disciplina malacitana.

El propio Manolo Gaspar salió al paso en la presentación conjunta de Rubén Castro, Fran Sol, Juanfran, Bustinza y Febas. El director deportivo malacitano fue tajante a la hora de abordar el tema. “Con Ramón no hay dudas y tampoco ofertas”, dijo de manera contundente el ejecutivo paleño.

La confianza que le da el director deportivo también se ha visto refrendada por el entrenador, Pablo Guede. En el primer partido de pretemporada contra el Hull City jugó llevando la manija del equipo con Jozabed y Álex Rico como acompañantes. Fue de los que más minutos disputó y se le vio metido y con hambre. Físicamente ha dado un salto importante.

De todos modos, el Málaga estaba preparado para que llegasen ofertas por Ramón (no se descarta que llegue alguna). Es de los jugadores con mayor potencial de los que tenían contrato en vigor. El club asumió hace tiempo que en este mercado no se iba a plantar en la cláusula como anteriormente. Para hacer crecer el límite salarial y poder hacer un plantilla más competitiva una de las fórmulas son los ingresos por venta de jugadores (si tienen ficha profesional, si son del filial no suman).

Además, el Málaga no ha dicho su última palabra en este mercado de fichajes, donde ha conseguido diez refuerzos, prácticamente todos primeras opciones. Sin embargo, también se antoja fundamental aligerar algo la carga de salarios dando salida a los descartados como Mathieu Peybernes y Pablo Chavarría, que eran de los mejores pagados de la plantilla 2021/2022.

Siguiendo con las posibles despedidas, Kevin, otro que también jugó en el primer amistoso de la pretemporada, está cerca de consumar su salida de la disciplina malaguista. Puede seguir así los pasos de Roberto Fernández, que todavía sigue sin firmar oficialmente con el Barcelona.