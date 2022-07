El entrenador del Zaragoza tuvo que ser hospitalizado

Susto en uno de los rivales del Málaga CF. El entrenador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, se sintió indispuesto durante este sábado en la concentración del equipo en Boltaña (Huesca) por lo que se vio obligado a abandonarla y permanece ingresado en un centro hospitalario para el estudio clínico de su dolencia.

Tras una primera valoración en el hotel de concentración, los servicios médicos del club decidieron trasladar por precaución al técnico riojano a un centro hospitalario de Zaragoza para realizarle así un seguimiento más exhaustivo.

Aunque la entidad zaragocista no lo ha confirmado, varios medios de comunicación presentes en la concentración zaragocista apuntan que se trata de un problema cardíaco y que el técnico está ingresado en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

Según el club aragonés, el técnico riojano se encuentra en perfecto estado y se espera su pronta reincorporación a la disciplina del equipo. "Gracias por las muestras de cariño y afecto recibidas. Ayer me encontré indispuesto y los doctores decidieron que, por precaución, se me realizaran pruebas médicas en Zaragoza. Me encuentro muy bien y con muchas ganas de reincorporarme al grupo cuanto antes", dijo en Twitter el propio Carcedo.