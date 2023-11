Fichajes Málaga CF: Cómo se va a reforzar en invierno

¿Cómo se va a reforzar el Málaga en invierno? Es una pregunta que se hace la afición malaguista. El club fichará a un jugador por Haitam, que estará de baja lo que resta de temporada por la desgraciada lesión en el cruzado de la otra pierna ya operada. ¿Pero habrá más? El club tiene todas las fichas ocupadas, así que habría que sacar a jugadores. Kike Pérez dio algunas claves en Área Malaguista.

"Tuvimos la mala fortuna con Haitam. La verdad es que fue mala fortuna y esa semana dentro del club la pasamos muy mal, emocionalmente fue muy fuerte", admitía el director deportivo sobre el joven catalán de raíces marroquíes: "Tenemos una ficha libre, Loren siempre decía que Haitam y Ramón eran nuestros fichajes de invierno. La ficha de Haitam lo normal es que la cubramos en enero. El resto de fichas están cogidas y ya sabéis cómo es el mercado. Es un puzle. La verdad es que a día de hoy no hemos pensado en salidas de jugadores ni refuerzos. Lo de Haitam nos ha roto porque era el refuerzo, ya visteis lo que hizo en dos ratos. Vamos a tener que ir al mercado. Todo el mundo tiene contrato y hay que analizar muy bien cómo mover esas piezas. La gente quiere fichajes y ver quién viene. Pero puedes romper el grupo. No puedes decir que vienen cuatro refuerzos porque en el vestuario lo leen y ya hablan. "Estamos aquí 23, ¿a quién van a quitar? ¿A ti? ¿A mí?' Son cosas internas. Nos gustaría hacer los menos movimientos posibles porque el grupo funciona muy bien, está muy comprometido. Habrá algún caso que no dependa de nosotros, pero ningún futbolista nos pidió salir".

Hay aproximadamente 500.000 euros disponibles, pero no sólo para fichar. Se acometen renovaciones de contrato y mejoras para jugadores con un sueldo bajo que están rindiendo: "Hay que trabajar en renovaciones y en mejoras de contrato de chicos que están en el primer equipo con contratos del filial y consideramos que se les tiene que mejorar. Con las renovaciones se está tocando a varios futbolistas. Se está en el momento de pasar una propuesta, te pasan otra... Pero todos con los que ha hablado Loren quieren estar aquí. Y la verdad es que es un orgullo. Tampoco es normal, en otro equipo te dirían que veremos en marzo o abril dónde estamos... Aquí no, todos quieren seguir y con la mayoría se llegará a un acuerdo. Esto funciona y se hacen las cosas bien. Ningún futbolista nos da largas. Ninguno dice que a ver la segunda vuelta. Todos han recibido con agrado la propuesta. Hay uno de los que acaba contrato al que aún no se le ha presentado propuesta, pero se va a presentar. Nos encantaría continuar con este bloque, con la gran mayoría contamos, no hay ningún futbolista que esté en el grupo".

Agotar dorsales

"Es un mensaje de que esto es así, de que el proyecto es así. Se confía en la cantera y se le da el dorsal de primer equipo por convicción y mensaje del proyecto. No hubo ni duda. Es el mensaje, vais a ser del primer equipo. Sois los mejores para jugar en este equipo, estamos convencidos. También porque desde el 5 de julio que vinieron los primeros chicos se lo han ganado. Los ves, es gente con un compromiso tremendo. Que luego dices, efectivamente, que reforzarías aquí o allí... Veremos si alguien pide salir, pero el grupo está comprometido y todos juntos".

Loren Juarros

"Encantado con Loren. Si yo soy tranquilo e intento equilibrar todas las cosas, él tiene aún más ese poso. Tiene un conocimiento tremendo de este negocio, sabe perfectamente cómo funciona y él tiene la hoja de ruta en la cabeza igual que la que yo tenía el primer día que pisé Málaga. Apostar por la gente de aquí, de verdad. Desde esa tranquilidad y creencia ir evangelizando. Por eso me decanté con él. Da gusto trabajar con él porque da esa tranquilidad que un club como este necesita. Cuando habla con nosotros o vosotros es muy importante. No le he visto ni perder los papeles ni reír (Broma). Es bromista, me encanta estar con él y me encanta el análisis de los partidos que hace, en el descanso hablo un par de minutos y lo disecciona todo".

Pellicer

"Está encantado, está a tope, la verdad es que estamos muy bien y todos sabemos que esta es la línea. La afición, me paré y pararon todos los autobuses malaguistas y hablaba con todos. Veía niños pequeños, gente mayor, padres, una ilusión... Y tenías una responsabilidad, te crea necesidad".

Ofertas

"A Roberto le he dicho que cuando llegué a casa vi el vídeo del partido. Lo vi en la parada para cenar y antes de acostarme. En el campo no me fijé con los nervios. Y le dije que cómo celebró el gol. Lo del escudo. Se rió. Como aficionado dices "sí, sí, hay sentimiento de verdad". Nosotros vamos a pelear a muerte, creemos en este grupo y estos futbolistas. Todos tienen cláusulas y en ese caso no podríamos hacer nada. Cuando estás en una categoría así de baja vienen a intentar aprovecharse y nosotros vamos a hacer lo posible para que no. Ha costado mucho que estos chicos lleguen hasta aquí y deben quedarse. Tienen 20-21 años y queremos que evolucionen mejor y lo disfrutemos en La Rosaleda. Están atados con su cláusula y al final lo que buscábamos es que la gente venga a ver eso. Que la gente que fue a Murcia vea cómo Roberto pelea y lucha cada balón. Ese plus de pertenencia al equipo de tu tierra yo no lo había visto en toda mi carrera, en mis otros tres clubes no eran de cantera ni había tantos chicos que habían salido de abajo. Había uno o dos, pero no lo que hay aquí. Ese plus a la hora de competir hasta el último segundo lo pudimos ve. Un penalti a los 30 segundos, vienes de perder en casa...".