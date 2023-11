Kike Pérez confirma el cambio del uso de la ciudad deportiva

La inauguración de la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF ha sido un hito histórico de cara al crecimiento del club y también por la dificultad, que ha tenido el poder sacar estas obras adelante. Kike Pérez habló ante los medios sobre lo que esto significa para la entidad de Martiricos.

El director general comentó: "Es un día histórico, estratégico y para estar todos muy felices de haber concluido estos tres primeros campos que será el nacimiento de esa casa para niños y niñas malaguistas. Lo que tenemos en mente es que el primer equipo, cuando un proyecto tarda tantos años, en las oficinas se les da vueltas al uso que va a tener". "El primer equipo mejor que en La Rosaleda, Anexo, lavandería, cocina... Sería tener que duplicarlo porque están allí bien. Están cómodos. Le hemos pegado un giro para dedicarlo a la base, empezar para los más pequeños, que no requieren tanta estructura invisible. No necesitan un comedor o un gimnasio potente, pero sí campos, que es lo que nos urgía. Los más pequeños serán los primeros. Es una cosa que me sorprendió, estoy de acuerdo en que hay que ver el pasado de las cosas para utilizar el presente. Sí, pregunté que la cantera del Málaga, una de las mejores de España, comprobado con datos. Esos niños y niñas han estado distribuidos en seis instalaciones distintas por la ciudad y la provincia".

Tras esto, justificó más su elección: "Si han dado tantas piruetas y han salido futbolistas buenísimos. Si tienen su casa, por las sinergias de entrenador, trabajos fuera del entrenamiento, metodologías, entrenamientos... Darle a esos niños y niñas esa identidad y pertenencia. Pregunto mucho por qué chicos se deciden ir a otras canteras y quizá es que los padres no ven las instalaciones que sí había en otros sitios para darle un desarrollo mejor. Esas familias que nos ceden a sus hijos varios días a la semana podemos darle una casa". "En mente tenemos el filial o el División de Honor compitan ahí. No podemos decir una fecha, tenemos que poner los asientos, intentaremos que ese primer partido oficial para cualquier equipo de la base sea cuanto antes. En un par de semanas habrá que entrenar ya, hay que redirigir los focos y hay que hacer una prueba lumínica por el tema del aeropuerto ahí al lado, hay que ver que estén bien alineados. Se pusieron ya hace tiempo, pero no se hizo esa prueba. Esta misma semana los Supercapitados, que entrenan por la tarde sin horario de luz, trabajen", añadió Kike Pérez.

Por último, se acordó de algunas de las partes del club, que no pudieron estar presentes en este acto: "150 personas solo, hay gente que ha faltado, pro ejemplo las peñas. Queremos hacer con las peñas una jornada con ellos. Y a la afición hay que darle una vuelta para que durante un día vean la nueva casa de su fútbol base".