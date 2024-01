Fichajes: Mourinho recluta a Dean Huijsen para la Roma sin pedrea para el Málaga CF

Algo ha visto José Mourinho en el malagueño de adopción Dean Huijsen. El joven de 18 años nacido en Países Bajos, país al que ha representado hasta ahora aunque duda si hacerlo ahora con España, se crió en Marbella desde los cinco años y desde edad benjamín a cadete estuvo en el Málaga CF. Con esa edad, antes de cumplir los 16, lo reclutó la Juventus de Turín aunque ya se había entrenado con el primer equipo a las órdenes de Sergio Pellicer. Sigue viniendo a Málaga y hace poco estuvo en La Rosaleda en un parón internacional.

Huijsen debutó hace un par de meses con el primer equipo, nada menos que en un duelo en San Siro ante el Milan. No ha tenido mucha continuidad desde entonces arriba, pero su debut gustó y su trayectoria en la selección holandesa llamó la atención. Y el propio Mourinho le llamó en persona para convencerle de enrolarse en el proyecto de la Roma, aunque sólo sea como cedido. "Siempre he dicho que quería fichar a un central, pero también que en la lista sólo tenemos sitio para jugadores jóvenes y que tenemos problemas con los márgenes económicos", avisaba Tiago Pinto, Director General de la Roma.

La Juventus tenía encaminada la cesión al Frosinone, pero obviamente la Roma es un equipo más potente y sugerente. Y hasta allí se dirige Dean Huijsen, como anunció Fabrizio Romano. El jugador ya se encuentra en la capital italiana para firmar, aunque previamente ha ampliado su contrato por una temporada más con la Juventus, hasta 2028, después de haber renovado hace pocas fechas hasta 2027. Un paso más en la carrera del malagueño, que puede dejar pedreas en Martiricos siempre que haya traspasos de por medio, esta vez no es el caso.

🚨🟡🔴 Dean Huijsen to AS Roma, here we go! Agreement reached on loan from Juventus until June, no buy option.Huijsen will travel today for medical tests and contract signing.Huijsen will sign one year extension at Juventus until 2028 ahead of loan, as revealed. pic.twitter.com/tYjEPGv9uF