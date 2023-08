Fichajes Primera RFEF: El malagueño Carlos León, al San Fernando

José Carlos León Amate (Málaga, 15 de noviembre de 2004) es nuevo jugador del San Fernando CD. El veloz extremo malagueño, internacional sub 19 con la Selección Española, llega cedido una temporada por el Real Betis Balompié. Será rival del Málaga CF en el Grupo II de Primera RFEF y precisamente podría debutar con la camiseta azulina el próximo sábado en el partido amistoso que jugará en La Federación ante el Málaga CF, en una nueva prueba de pretemporada para los dos equipos.

El nuevo jugador del San Fernando se trata de un atacante muy vertical, con desparpajo y facilidad para el regate. Destacó en las categorías inferiores del CD 26 de Febrero, su talento y capacidad goleadora llamaron la atención del Real Betis, que le reclutó en edad cadete.

Después de una gran temporada en Liga Nacional con apenas 15 años, tuvo la oportunidad un año más tarde en la 2021-22 de debutar en Primera RFEF y colaborar activamente en la consecución del campeonato del Grupo 4 de la División de Honor Juvenil. Esta pasada temporada repitió logro siendo pieza importante en el División de Honor bético (22 partidos, 7 goles) y se estrenó en Segunda Federación (8 partidos). León debutó como internacional con España sub 19 en enero de 2023. El extremo participó en el amistoso ante Italia que el conjunto de José Lana disputó precisamente en Torremolimos para rodarse en los meses previos a la Eurocopa celebrada este pasado mes de julio en Malta.

En su primera experiencia defendiendo la camiseta del combinado nacional hablaba en Málaga Hoy. "Esto es un sueño para mi, desde chico he tenido el sueño de llevar esta camiseta y al final lo he conseguido con trabajo". El malagueño arrancó su carrera futbolística en El Palo para luego formarse en tres de los grandes clubes de la capital, Puerto Malagueño, Tiro Pichón y por último el 26 de Febrero, donde dio el salto a la cantera verdiblanca hace tres años. Un paso que el propio futbolista admite que no fue sencillo: "Ahora lo llevo bien, al principio lo llevaba mal por la familia, separarme y eso, pero ahora lo llevo bien". Sin embargo, era inevitable preguntarse por qué no sé quedó en la entidad de Martiricos, ya que de pequeño sí vistió la blanquiazul durante una etapa. Carlos León, poco hablador, tenía clara la respuesta: "Esa pregunta es para Duda y Gordillo".