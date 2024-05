Pellicer y el play off: "Me da igual el rival que nos toque"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda ante el del Málaga-Antequera de este sábado. “Venimos de cuatro empates, estamos ya clasificados y tenemos que pelear por quedar terceros. Viene un rival que está haciendo una buena temporada y que juega sin presión. Es el número uno en tener el balón, incluso más que Castellón y Córdoba. Vienen de perder ese sueño que tenían de estar peleando. Será un derbi especial, una guerra por tener el balón. Nosotros a volver a reengancharnos y ser el equipo que hemos sido gran parte de la temporada, no la última, por eso la gente está así. Hacemos muchas cosas bien entrenando y luego en el partido no salen. Estacionar esta mala racha porque nos queda lo mejor por llegar. Tenemos que ganar ante nuestra afición para que el próximo partido sea una final por lo que nos estamos jugando”, dijo el de Nules.

“A nivel mental llevamos una master class toda la temporada. Tenemos que dar soluciones a nivel de juego. Estoy focalizado en establecer y sacar un rendimiento óptimo de los jugadores a nivel individual para crecer en lo colectivo. Semana buena después de un mal partido nuestro. Apareció una acción heroica. Todos tenemos dentro algo de magia, el otro día apareció en Alfonso. Ahora es el momento de que aparezca en todos”, apuntó el técnico, muy disperso y barroco en sus respuestas durante más de media hora de comparecencia.

Dejó caer que no le sorprenden las críticas o la presión, que es algo que venía de lejos: "Aquí no sobra nada. Empatamos el primer partido de pretemporada con el Marbella y parecía… El equipo está en play off, está compitiendo. Estoy súper contento con la plantilla, con el grupo, que lo está dando todo. Exceptuando este último tramo… no estamos dando esa energía. Necesitamos un ambiente clave, que siempre ha estado ahí. Imagino que habrá cambios, hacer cosas para ganar el partido y prepararnos para lo que está por venir”.

San Fernando

“No acerté en la alineación, en la estructura en San Fernando, preparamos un partido de desgaste. Hoy hemos trabajado por grupos, un poco como en los equipos de baloncesto. Para llegar un poco más al jugador. Buscamos todas las soluciones, la cabeza no para, no son experimentos. Semana buena de trabajo, nos quedan dos días. Estamos con el pequeño detalle. Cómo apretar, encontrar al hombre libre, jugar en corto, la finalización… A veces nos precipitamos y tiramos cuando hay pase y pasamos cuando hay que tirar. Tenemos que darles los mecanismos. Hay jugadores que van a aparecer”.

“En todos los partidos y sobre todo en La Rosaleda en los primeros 20 minutos conseguíamos gol. Fuera del estadio teníamos muy buenos números. En San Fernando queríamos hundirlos, que no estuvieran cómodos, tener dos delanteros en puntos de remate, pero no lo llegamos a conseguir. A este nivel de temporada, cuando no te acercas, tienes que dar más ritmo. Jugamos con tres jugadores ofensivos por dentro y dos delanteros, no salió bien. Ensayo y error. Desde fuera gana todo el mundo. Confianza en los chicos, que la van a necesitar”.

El problema del equipo

“Es futbolístico, ganarte esa autoestima. Esto es jugar al fútbol. Ahora los entrenadores no sólo alineamos, tenemos que gestionar todo, también el aspecto psicológico. Necesitamos fundamentos futbolísticos, volver a reencontrar esas estructuras, rendimiento individual óptimo y luego tienen que aparecer. Pellegrini decía una cosa, yo me ocupo de la parcela defensiva, el ataque es de los jugadores. Ahí tiene que aparecer las zonas de finalización y reorganizarse tras pérdida. En los últimos partidos siempre vamos por detrás en el marcador y eso nos penaliza. Con esto no nos llega. Tenemos que ponernos por delante en el marcador y los play off son otra historia”.

¿Marea al equipo tanto cambio? Pellicer sacó las uñas: "Eso es otra mentira, el tema de la estructura. La idea de juego está ahí en datos, pero no voy a defenderme. Han participado todos menos Luca, Einar y Carlos López en los últimos partidos. El año pasado vi cuatro partidos en directo en los play off y pasan cosas. Muchos jugadores están por debajo del nivel, pero espero lo mejor porque los veo entrenar. Vamos a encontrar ese puzle. A lo mejor hay jugadores que están jugando mucho y están saturados”.

Factor cancha en play off

"La diferencia con los equipos de arriba es nuestro estadio. Hemos ganado nueve y otros han ganado más. Ante el Linares hicimos una muy mala primera parte. Ante el Ceuta viene de un saque de banda y al Mérida merecimos ganarle. Ante el Atlético ganamos en el último remate, necesitamos recuperar esa energía”.

Final de temporada

“El último tramo es muy malo pero vamos a dar las notas al final. Los chicos están haciendo un año muy bueno, con muchísimas circunstancias, aunque no estamos en un buen momento. La afición ya está cansada de discursos. Me duele a nivel personal porque esa gente siente lo mismo que nosotros, me duele que no estén contentos pero lo entiendo, les pido disculpas. Estamos en play off aunque suene a poco y tenemos un 25% de conseguir ese sueño que a principio de temporada teníamos menos. Hay que analizarlo todo tranquilamente, pausadamente. Lo más bonito está por llegar. He hablado con entrenadores que he tenido y gente de mucha experiencia. Tenemos una oportunidad histórica y vamos a pelear por ello, que dentro de diez años no nos arrepintamos de nada. Me da igual el equipo que nos toque. Nos da igual. Ganar, ganar, ganar. O empatar, ganar o ganar, empatar. En un play off da igual”.